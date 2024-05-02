媒體人曾應鐘攝影展 用鏡頭訴說新營天鵝湖之美

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現居台南新營的曾應鐘，從媒體業退休後，仍是喜歡透過拍照，記錄所見所聞，台南新營天鵝湖是他經常攝影的去處，最近他從過去在天鵝湖所拍攝的7000多張照片中，精選出65件在新營民治市政中心一樓大廳展出，帶領大眾用不同視角看見天鵝湖的美。

曾應鐘老家在南投縣國姓鄉，從初中開始接觸攝影，他說，那時的理化老師歐陽鵬很喜歡拍照，他時常幫老師提相機，到處走走拍拍，學到不少拍照技術，退伍後在家鄉擔任報社特約記者兼營業處主任，當年既要送報，又要採訪、拍照、寫稿、沖洗照片。

雖然辛苦，但遇到不少趣事，像是當年經國先生下鄉，他騎車追新聞，國安人員也派專人騎摩托車相隨，抵達現場後穿著樸素的經國先生叮嚀他以竹林為背景拍攝半身照，他抖擻按下快門將經國先生平易身影定格，印象最為深刻。

曾應鐘37歲時調派台南並升任特派員後移居台南新營，50歲退休後仍熱衷學習與回饋鄉里，除了本著客家後裔硬頸精神繼續攻讀南華大學研究所，並應邀擔任國姓鄉「駐鄉作家」，出版圖文並茂的報導作品集，為家鄉貢獻良多。

天鵝湖是國家級重要溼地嘉南埤圳之一的埤寮埤，早年是居民養鴨、鵝、捕魚及水利會調節水位的埤塘，現居在新營的曾應鐘，出門在外相機不離身，記錄生活中的種種畫面。

曾應鐘說，這次展出的作品都是天鵝湖的人文地景，有夜鷺、翠鳥、綠繡眼、紅冠水雞、天鵝等鳥類的精彩畫面，還有民眾在湖畔捕魚、休憩，以及天鵝湖早晚晨昏轉換的風貌，歡迎民眾來參觀。