長榮城市馬拉松開放報名 參賽可抽機票

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「長榮航空城市觀光馬拉松」即日起正式開放報名，活動將於10月27日在總統府前盛大開跑，組別包含全程馬拉松、半程馬拉松、10公里與3公里，共2萬4000個名額，2日下午5時起開放報名。為鼓勵跑者突破成績、挑戰自我，今年賽事獎勵再加碼，除了調高全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金、加贈台灣馬拉松選手全馬組男女冠軍全球不限航點經濟艙機票1張，幼苗團體組冠軍還能獲得1周專屬特訓班課程。

今年長榮航空邀請休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247設計賽事主視覺，GONZO247以自己多次搭乘長榮航空訪台經驗，以及去年親臨賽事現場的感受作為靈感來源，將跑者能在賽道上看到的台北地標及休士頓的知名地標展現於創作中，而圓弧波浪狀橋樑以及奔跑中的跑者代表長榮航空串起了休士頓與台北間的交流，看到期待更多海外跑者搭乘長榮航空前來參加馬拉松。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空調升全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金，加贈台灣馬拉松選手全程馬拉松組男、女冠軍全球不限航點經濟艙機票1張，還送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋。同時準備了歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的5萬元抵用券1名，讓參賽者抽獎。

今年長榮航空馬拉松「幼苗計畫」邁入第3年，10公里組內再額外增加個人及團體組的獎項，只要是2008年9月1日至2011年8月31日之間出生的青少年跑者，除提供男、女個人組前5名的優勝獎金外，為號召全台校園田徑好手組團參賽挑戰，湊滿5人組隊並登記團體組別，優勝隊伍除可獲得NIKE跑鞋每人1雙，更可參加「印帝」周庭印的1周專屬特訓班。

長榮航空城市觀光馬拉松以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，去年校園深耕巡迴走訪基隆、台東、金門、雲林和屏東5個縣市，除邀請專業跑步團隊NRC（Nike Run Club）量身訂製訓練課程，更找來知名運動員與孩子們分享心路歷程，鼓勵青少年勇敢逐夢，共有來自27所學校，將近400名青少年參與。2024年深耕校園巡迴將前往澎湖、南投和花蓮，並新增NTC（Nike Training Club）的體能及瑜珈訓練，將課程延長為2天1夜，希望能有更多學生參加，提供更深入、更完整的訓練課表。

長榮航空長期關懷社會公益，自2018年舉辦首屆城市觀光馬拉松至今，每年皆從報名費提撥120萬捐贈給社福單位，今年則結合長榮航空的「讓我伴你飛」兒童早療支持計畫，將120萬捐贈與家扶基金會及伊甸基金會。