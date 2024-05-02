連日降雨助攻仍不夠！持續抗旱 桃促用水大戶這麼做

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連日降雨助攻，石門水庫蓄水率重回3成，但仍要持續省水抗旱，水利署去年2月針對用水大戶開徵每度3元的耗水費，經發局2日舉辦「水循環效率提升輔導說明會」，提醒節水者可調降耗水費，鼓勵用水大戶投資節水設備，市府也持續推產業用水效能提升輔導計畫，開放補助讓企業申請。

經發局表示，自去年2月1日起，對枯水期單月用水量超過9000度用水大戶開徵耗水費，每度徵收3元耗水費，為鼓勵大用水戶落實節水措施，只要回收率達到公告行業基準標準，費率可優惠調降至2元或1元。

經發局特別攜手產業發展署、財團法人環境與發展基金會舉辦「水循環效率提升輔導說明會」，介紹今年度提供的各項輔導資源，並分享推動「水資源永續發展與耗水費政策」等資訊，鼓勵大用水戶投資節水設備，強化產業用水管理。

經發局說，一方面提供企業更有效率的管理設備用水，達到降低生產成本的支出，另方面達到產業節水邁向ESG永續轉型目標，提高水資源韌性，降低產業受氣候變遷所帶來生產資源不確定風險。

為提早因應缺水危機，經發局除成立「旱災災害緊急應變小組」，提前掌握石門水庫水情，發函請各機關，宣導停止使用自來水澆灌、清洗大樓等，減少非必要用水，並於跑馬燈、電視牆、公車候車亭LCD看板及資訊可變標誌刊登節約用水宣導文字，另製作「節水海報」發送至工業區、廠商協進會、產業服務園區及各商圈，加強宣導民眾節約用水。

產發署為協助產業提升水資源循環再利用、改善用水回收率指標，降低產業對傳統水源的依賴，加強因應極端氣候之調適能力，以利減緩生產風險。今年持續推動「產業用水效能提升」專案輔導計畫，包含提供產業最適節水方案及效益說明、協助產業導入低能耗或AI等水資源循環、輔導產業機動調整用水、協助產業建置水資源效率管理系統、整合區域水資源規劃再生水利用等計畫。本年度輔導資源將陸續開放申請，詳情請至活動官網(https://ppt.cc/fqRRUx)或電洽財團法人環境與發展基金會姜先生諮詢電話(03)573-0675分機19。