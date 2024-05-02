興富發「市政萬象廣場」微型商辦正式開賣 主打2,000萬就能入主七期商辦

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興富發（2542）將2024年視為商辦元年，位於七期市政路、文心路黃金角地的「市政萬象廣場」微型商辦產品，今（2）日正式公開，產品鎖定25-45坪，總銷金額80億元。該案不僅可滿足年輕族群的創業需求，在「打住不打商」下，商辦產品也成為高資產族的資金配置首選，由於「2,000萬就能入主台中七期商辦」，據悉目前銷售近6成。

興富發指出，銷售狀況優於預期，將陸續在台中、高雄等區域推出微型商辦產品，預計總銷金額上看800億元。

「市政萬象廣場」行銷主委王建騏表示，本案總戶數含店面只有257戶，目前成交客群中，有置產客，也有律師、會計師專業人士等自用客群，一次購買3戶、4戶的買家都有，買方購入後可自用或收租，彈性運用，因此推出後立刻引發市場話題。

台灣進入大創業時代！根據調查有七成創業者30歲前當老闆、微型網紅人數暴增，粉絲數小於3萬的網紅超過13萬。由於傳統辦公室面積大且租金高昂，但5G、數位化崛起後，許多企業透過網路及雲端進行遠距工作，開始帶動微型商辦需求。

興富發打造「市政萬象廣場」案，對位日本東京TOD軌道經濟學，位在市中心、交通便利、越靠近車站的商辦價值越高。本案位在台中七期市政、文心路角地，鄰近水安宮捷運站，無論是前往市政府、台中高鐵，交通便捷。

該案基地面積733坪，借鏡美國西雅圖、朝聖日本東京虎之門之丘，大樓外觀呈現垂直綠化森林、摩登都會Village。本案還邀請來自英國G.a Design全球星級酒店御用天團，規劃設計時尚潮辦公設，打造創意跨界空間，這是G.a Design在台跨足商辦設計的第一個案子。

王建騏觀察到，最近成交的客戶中，有父母親幫就讀大學軟體設計科系的孩子提早置產，等到孩子將來大學畢業，商辦剛好完工，就能把這裡當成創業基地。目前建築業面臨缺工缺料問題，許多預售案出現遞延交屋現象，父母親決定出手超前部署。

「市政萬象廣場」接待中心，位在台中市政北二路上的鼎盛BHW2樓，興富發建設打造三間樣品屋，今（2）日邀網紅直播主、服裝設計師、室內設計師，三組不同背景的專業人士前來體驗。

其中，在IG上擁有52萬粉絲的直播主子婷覺得，七期整體很時尚，有新光三越、大遠百，歌劇院、夏綠地公園、蔦屋書店、誠品書店，還有許多網美餐廳、精品名店，對直播主來說，在拍攝的取景上，就有更多可能。她說，獨立工作者其實不需要大空間，25坪更符合她的工作習慣，也能大幅降低創業的門檻，加上這裡提供的物業櫃台服務，讓直播工作起來更安心便利。

服裝設計師Jessica認為，基地在七期市政路的龍頭角地，地段具保值性，雖然是小坪數的微型商辦，但外觀及大廳擁有大企業總部般時髦的規劃；她很喜歡室內空間及高度，對服裝設計師來說，布料往往會佔很大的空間，有這樣的格局規劃，布料、服裝都能做有效率的收納，25坪還可以規劃出展示區、作業區、辦公區，工作效率更好。

室內設計師莊先生表示，基地位在七期黃金地段，公設甚至邀請國際飯店設計團隊「G.Aa Design」來做設計，這裡很容易形成產業聚落效應；他直言，開室內設計公司選址很重要，七期新推案很多，客源本身就不是問題，如果能搭配這樣的公司門面、黃金地段，真的如虎添翼，「25坪小而美的微型商辦，在運營坪效上，在資金靈活運用上，對我來說都是考慮的重點。」