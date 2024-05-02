新世代攝護腺癌精準影像研討會國際學者一童分享

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醫療日新月異、不斷推層出新，童綜合醫院為了不斷提升病人安全、治療品質，引進並學習與國際同步的精準尖端醫療，以病人疾病需求與診療為理念，持續精進醫護團隊的專業知能。

4/29更邀請了來自美國Emory University(埃默里大學)的知名攝護腺影像診斷專家David M. Schuster教授，參加童綜合醫院新世代攝護腺癌精準影像研討會，此次會議並由國際攝護腺癌手術權威歐宴泉院長主持，共同探討歐美最新的攝護腺癌精準影像進展。值得一提的是，歐宴泉院長的老師Dr.Leland Chung (鍾維國教授)也曾主持美國Emory University泌尿部研究室，並擔任攝護腺癌研究計畫的總執行長，展現出了世代傳承的意涵。

Schuster教授在研討會上分享了美國FDA最新通過的放射複合PSMA正子影像（rhPSMA PET）技術的詳細資訊，能更精確地定位癌細胞的位置，對於診斷和治療計劃的制定至關重要，特別是在疾病發生的早期階段，才能更全面地清除癌細胞。

美國Emory University(埃默里大學)的知名攝護腺影像診斷專家David M. Schuster教授，到院分享歐美最新的攝護腺癌精準影像進展。圖/業者提供

此次會議集結了泌尿、血液腫瘤、放射腫瘤、影像醫學、核子醫學等多項領域專家，包括醫師、藥師、放射技術師、臨床護理師、專科護理師、個案管理師、心理師及臨床試驗中心的專業人員。與會人員不僅有機會了解到最前沿的醫學影像技術，還就如何整合這些技術於臨床實踐進行了深入的討論和交流。

童綜合醫院核子醫學科曾能泉主任表示，研討會上的討論強調了團隊合作在提高攝護腺癌患者生活品質中的重要性。新技術如rhPSMA PET的應用，為早期診斷提供了新的可能，也為患者帶來了更具針對性、效果更顯著的治療選項，藉此也能提升患者對於治療的信心，還能使病患安心接受治療追蹤。

研發創新中心歐宴泉院長強調，透過這次研討會，不僅加強童醫院與國際醫療社群的合作，也鞏固了其在醫學研究和臨床實踐中的領導地位。本院將持續推動科學研究與技術創新，以期提供給攝護腺癌患者更有效的診斷和治療方法。