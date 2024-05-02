遠東菁英企研社攜手各大社團 主辦感恩孝親暨表揚模範母親公益活動

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遠東菁英企研社聯合各大社團主辦「感恩母親節寶貝媽咪馨心相印沐足孝親暨表揚模範母親公益活動」，日前於高雄中學辦理，由遠東菁英企研社社長李茂慶主持，特別感謝各界的愛心，熱烈支持參與活動使現場熱鬧滾滾，活動溫馨感人。

50淨零解方聯盟協會積極協助中小企業綠色轉型，站穩產業鏈中的角色，除了對企業之外，也讓民眾可以更了解永續綠生活、珍惜地球支援，為地球淨零永續盡一份力。為了能夠讓「永續綠生活」融入一般民眾，50淨零解方聯盟夥伴發起高雄美食地圖，透過與餐廳合作，協助餐廳推出一道「永續菜色」，透過50淨零綠色平台行銷來拋磚引玉，利用行銷手段讓民眾願意了解與消費，進而提高餐廳與民眾永續意識。

協會也透過此美食地圖，可以讓民眾認識更多永續企業，例如消費滿20次即送XMOTO AI全自動洗機車乙次，讓民眾知道來這裡洗機車「省電、省水、省時」，也透過您的愛護，車殼使用年限也可以拉長，一舉數得。

此次「感恩母親節寶貝媽咪馨心相印沐足孝親暨表揚模範母親公益活動」也進行捐贈儀式，相較一般母親，喜憨兒的母親更加辛苦，今天也透過沐足儀式，讓喜憨兒們能有機會對母親表達內心滿滿的愛。

主辦單位遠東菁英企研社外，還有MLC商會、國際獅子會300-E3區德光獅子會、國際獅子會300-E2區皇佳獅子會、山海資深青商協會、50淨零解方聯盟協會與遠宏國際同濟會，協會透過拋磚引玉讓大家能夠更關注這些公益團體。ESG當中S代表的社會責任，也包含此項目，50淨零解方聯盟也持續努力，讓愛也能永續發展。