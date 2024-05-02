領息族看過來!14家金控股利全出爐 這4檔現金殖利率逾4％

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領息族看過來。今年14家金控股利發放情形全數出爐，14家金控今年共計發出2,167.61億元。以5月2日收盤價計算，14家金控共有4家現金股息殖利率超過4％，中信金一枝獨秀，是唯一超過5％的金控，達5.28％，接著則是國票金4.97％、華南金4.96％、玉山金4.37％，共有4檔超過4％。

多家金控現金股息殖利率也有3.5％以上，包含國泰金3.98％、兆豐金3.75％、開發金3.65％、富邦金3.62％、元大金3.59％。

永豐金為3.39％、台新金3.32％、第一金3.11％、合庫金2.46％，新光金則是今年唯一不發股利的金控。

單看現金股利，今年以富邦金的2.5元最高，接著則是國泰金2元、中信金1.8元、兆豐金1.5元、華南金1.2元、玉山金1.2元、第一金0.85元、永豐金0.75元、國票金0.73元、合庫金0.65元、台新金0.5999999元、開發金0.5元。

股票股利上，也是富邦金最高，達0.5元，接著則是台新金0.4元、合庫金0.35元、兆豐金0.3元、第一金0.3元、永豐金0.25元、國票金0.246元、玉山金0.2元、元大金0.2元、華南金0.1元。

國泰金、中信金、開發金則是僅發放現金股利，未發放股票股利。

以現金股利發放的現金總額方面，中信金以353.2億元居冠，接著則是富邦金325.37億元、國泰金293.38億元、兆豐金216.02億元，玉山金、華南金、元大金、第一金發放金額也都超過百億元。