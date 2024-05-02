王韋閔｜彩色電子書換機潮來了 這檔營收將暴衝

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今日加權指數受到台積電（2330）、台達電（2308）以及鴻海（2371）拖累，下跌174點，再次回測20日線，然而我們觀察櫃買指數卻是另一個世界，逆勢上漲0.67％站上所有均線。金玉峰證券投顧分析師王韋閔表示，市場上的資金從權值股溢出後，仍然相當積極尋找題材以及有動能的族群，比如我們先前提過的營建族群仍在持續創高，但這次不談營建股要改和大家聊聊電子書。

王韋閔進一步說明，自去年底元太（8069）法說會中就曾提到電子紙以及電子標籤今年第一季為營運谷底，主要原因是彩色與黑白機種的過渡期以及舊機種庫存仍在去化等原因，隨後三月天鈺（4961）法說會中就提到電子書的驅動IC出貨量大增，能見度來看甚至是月月增，電子書前景逐漸明朗，整體訂單狀況與去年底元太法說會中的產業看法吻合，終於在熬了兩個多月後國內電子書代工龍頭振曜（6143）股價隨著Kobo最新彩色電子書推出開始扶搖直上，目前Kobo首款彩色電子書預購量已突破40萬台，遠超過原設定的10萬台目標。

此次Kobo推出的6吋及7吋小尺寸彩色電子書，專為便攜式閱讀設計，其爆量的預購表現已促使振曜提前計劃增產。面對供不應求的局面，部分消費者的預訂到貨日期已從原定的5月10日延至5月30日，而白色機種更需等待至6月10日，交期不斷的延長顯示市場對於彩色電子書的供需逐漸失衡。隨著小尺寸機型的成功，Kobo預計於第三季推出10吋及11吋大尺寸版本，專攻雜誌類讀物市場。此外，振曜計劃於第四季在中國新設的產線將生產能力從每月10萬台提升至20萬台，kobo原預計今年彩色機種銷售台數為100萬台，現階段已告知振曜增加30-50％的備貨。

王韋閔看好，振曜在5月Kobo大量交貨後營收可望暴衝，下半年整體業績將會優於上半年，隨著第四季中國產線的擴充完畢，其產能甚至足以應付包含亞馬遜在內等各大品牌的所有需求，振曜目前主要承接亞馬遜以外品牌代工，不排除未來也有機會打進亞馬遜供應，因此今明兩年振曜的業績將受惠彩色電子書換機潮突飛猛進。今年只是第一年，換機潮才剛剛開始。

※本資料由金玉峰投顧王韋閔分析師提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。