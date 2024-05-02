毛孩身心健康知多少？寵物心靈溝通師解惑

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現代人不婚不生，寧可養寵物，不少人更視寵物如同家人，但礙於無法跟寵物對話，想了解毛孩身心健康卻無所適從，轉而找上寵物心靈溝通師諮詢解惑。寵物心靈溝通師美蒨說，寵物不只與人相伴，也開啟飼主心靈另一扇窗，不少寵物透過她傳達很多「特別」經歷，但不訴求怪力亂神，而是傳遞溫情。

美蒨踏入這門領域已8年，她說，寵物與人的思維不同，但寵物感知能力強，曾有飼主擔心毛孩牙齦長瘤，考量狗兒已經年邁，不知是否該動刀？透過美蒨諮詢「我可以做點什麼？」結果，毛孩知道自己將不久於人世，提早與主人告別，轉達「我希望能自然離開，不要強求」心願，讓主人不捨。

美蒨說，她其實最常遇到飼主想了解「寵物想對我說什麼？」「希望可以了解寵物想什麼？」也有不少飼主想問，已離開多時的寵物們，在另一個世界過得好不好？通常答案都超乎主人預期，還有毛孩道出主人諸多祕密，「希望你好好善待自己身心」、「要學著辨別好人、壞人，不要再被騙了」等等。

她說，寵物對於人際互動很敏感，她就遇過情侶檔透過寵物抓到另一半偷吃，而且案例還不少。她笑說，之前遇過一位女孩養了一隻狗，但不知為何，狗狗遇到女孩男友就怒目相向，經她解讀，原來男友常背著女孩偷吃，女孩事後果真也證實男友花心。

美蒨說，與寵物溝通主要是看牠們的眼睛，即使對著照片也可以解讀其想法，目前遇過最棘手的，是有人詢問已離世10年的愛犬，「跟我一起生活幸福嗎？在另一個世界過得好不好？」

曾有飼主因緣際會收留一隻松鼠，但卻少了一隻手，希望讓她回歸大自然又怕對她很殘忍，結果一詢問，松鼠就告知「謝謝你的呵護，不用擔心，我在野外可以過得很好。」美蒨說，寵物與人一樣都富有感情，但畢竟人與寵物無法對話，透過諮詢如能得到解惑，她也很替飼主與寵物開心。