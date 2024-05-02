茹曦酒店Sunny Buffet經典越式料理吃到飽 征服饕客味蕾

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炎熱的夏天將至，茹曦酒店Sunny Buffet推出多道清爽開胃的越式佳餚全新菜色，運用越式料理的精髓融合台灣在地的元素，打造出令人驚艷的越式吃到飽饗宴。

越式料理新菜色從沙拉、小點、主食到甜點共有10多道，全餐期在餐檯上無限供應，共推出三款沙拉的部分，包括海鮮沙拉、荔枝鴨肉沙拉及松阪豬米線沙拉，看似簡單的沙拉料理，卻是能品嘗到越南料理調味的箇中精華。

海鮮沙拉選用小卷、蝦仁淡菜，以川燙的手法將海鮮的鮮甜保留，冰鎮後放置於木瓜絲上，最後淋上主廚特調的綠海鮮醬，清爽可口，令人一口接著一口。荔枝鴨肉沙拉主體為高麗菜絲，搭配烤過的鴨肉、初夏限定的甜美荔枝、台灣元素的油蔥酥及小黃瓜絲，形成了這道解膩又美味的好料理。最後是越式料理中不容錯過的經典「松阪豬米線沙拉」，豬肉嚴選台灣的溫體豬，肉質鮮美富有彈性，與越南傳統料理米線搭配在一起，最後加上越南料理中的靈魂佐料，魚露、辣椒、九層塔及香菜進行調和，整體風味酸辣爽口，唇齒留香。

無肉不歡的饕客，也可以品嚐主廚精心設計的焦糖豬肉及胡椒檸檬烤雞料理，焦糖豬肉參考越式豬肉鍋的烹調手法；甜點則有台灣元素的傳統越式甜品，首先是以越南豬皮糕作為發想的越式涼糕。

茹曦酒店Sunny Buffet設有全台北市最大、可容納60席賓客的自助餐私人包廂，於本季推出全新亮相的越式美饌，未來每兩個月，將會持續以異國料理作為主題，推陳出新不同的美食饗宴。