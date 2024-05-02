2024 TWID金融科技論壇聚焦建構共享共榮共好身分識別生態系！

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臺灣網路認證公司今（5/2）舉辦「2024 TWID金融科技論壇」。臺網公司董事長李榮琳致歡迎詞時表示，臺網持續推動網路金融安全環境的建置，歷屆主題都呼應國家當前網路發展趨勢，今年則是以「建構共享共榮共好的身分識別生態系」為主題，期待整合金融和電信服務，金融科技（FinTech）遇上金融電信（FinTel），共同創建「數位臺灣」。

臺網公司策略長杜宏毅博士表示，身分識別必須透過資料共享、共創利基、共同建設三面向，從多元化的整合、多層次的介接及自主性的使用來建構共享共榮共好的身分識別生態系。

數位部數位產業署副署長林俊秀指出，「電子簽章法」修正通過後，電子簽章效力與紙本簽章相同，可縮短辦理各種業務的流程、時間；台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑透露，金融業運用人工智慧、數位身分驗證控管金融交易風險、運用科技防詐，打造可信的數位台灣。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，台灣電信業者面臨5G發展、電信整併兩大挑戰，未來將致力開發跨產業的整合型服務，如與金融業合作，異業聯手的FinTel，提供民眾更便利的金融科技服務。

在「金融科技創新應用的分享與實踐」座談上，元大銀行執行副總經理郭美伶建議，身分驗證如金融FIDO，應依不同場域訂定分級標準，讓需求單位依自身風險程度，選擇身分驗證工具。

凱基證券資深協理鄭嘉慶說，數位憑證推動許久也歷經考驗，或可納入金融FIDO的申辦工具之內新光人壽副總經理廖晨旭強調壽險公會正在研究凡可採用電子簽章的業務項目，都可能陸續採用電子簽章，便利性可望大幅提升。

臺灣大哥大新科技事業發展副總經理韓昆舉分享，電信業者希望能結合銀行雙因驗證+數位簽章，協助客戶快速且安全地在線上完成身分識別可完成申辦事項。

臺灣網路認證公司TWID身分識別中心打造相互提供服務的合作平台，與合作夥伴共同建構共享共榮共好的身分識別生態系，一起創建值得信賴的數位臺灣。