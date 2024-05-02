台驊共享辦公室今營運 提升資產效益、投資新創

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台驊投控（2636）提升自有資產使用效益，並扶植高潛力新創企業，跨界成立韻驊T3 coworking space（T3CO），利用集團位於忠孝東路、基隆路口精華地段，投入共享辦公室經營，今（2）日正式營運，供金融新貴、新創企業、商務人士與網紅等行業運用。

台驊表示，商業環境快速發展，彈性工作模式成為越來越多企業和個人的首選，尤其在疫情過後新創產業快速崛起，面對工作形態轉變，共享辦公及居家辦公成為新型態工作模式。

再者，台驊藉著T3CO共享辦公室的經營，希望接觸更多新創產業，彼此學習與交流、啟發創造，台驊也願意提供資源輔助年輕優秀有創意的企業共同成長。同時與周邊超市、健身房等異業合作，一同打造信義區市府站T3CO共享生活圈。

韻驊秉持台驊核心理念3T，即Technology（創新）、Trust（誠信）、Total Solution（整合服務），T3CO共享辦公大樓鄰近市政府捷運站，可供商務人士便利往來國際會議中心、世貿展覽館等重要會議場所辦理洽公、參展及出席會議；同時共享辦公大樓坐擁375坪的高層樓空間，設有13間專屬辦公室，可容納5人至12人不等的會議空間，另提供獨立固定式及流動式座位，滿足各類型辦公需求；並設置接待區、附有生態魚缸的客廳、豪華水吧區、專屬化妝間等，提升整體辦公效益。

T3CO提供靈活的租期選擇，包含日租、月租到年租等，固定座位一個月租金1萬元，同時提供專業的商務環境，包括升降桌椅、會議室、休息區等，並配置網路、電話、郵件和包裹處理服務，以及印表機、複印儀等辦公設備，規劃具有隔音效果的電話亭，讓會員保有完全隱私，並設有直播間、淋浴間及化妝室，供常飛行商務人士、網紅或直播節目使用，同時也開放場地租用，舉辦各式活動。開業初期提供早鳥限定優惠。