三棲藝人「瑪利亞」生涯首場個人演唱會 與粉絲相約518台中好運來

活躍於影視、綜藝、活動主持的「三棲藝人」瑪利亞，累積逾20年的表演經歷，無論是威震八方的擊鼓演出、還是歌仔戲花旦的千嬌百媚柔情似水，瑪利亞總是在舞台上傾注生命、賣力演繹各種人生角色！然而，她的心中始終懷抱著對歌唱的憧憬與夢想。為了圓夢，「瑪利亞520 相約演唱會」5月18日選在她最愛的台中故鄉登場！瑪利亞表示，生涯首場個人演唱會，既是她圓夢的生日大禮，也是想送給支持者的感恩見面會。

瑪利亞出生於5月20日台中沙鹿的平凡素人，兒時常隨著家人參與廟會活動，進而從野台歌仔戲、陣頭表演當中啟蒙對表演的熱愛與學習慾望；長大後因參與電影「陣頭」演出一炮而紅，成為家喻戶曉的演員「瑪利亞」，此後以專業演員身份跨足舞台劇、電影、電視劇、歌仔戲、綜藝節目、廣播主持，對表演的強大熱忱，磨練出她可莊可諧的演出功力與個人魅力，獲得廣大觀眾與粉絲的愛戴。

演唱會主辦單位盈海整合行銷表示，在這次的演唱會上瑪利亞將卸下所有角色，只專心扮演「瑪利亞」自己，用最真摯的歌聲與粉絲交流；演唱會上除了精心安排多首經典流行曲目，娓娓道來她如戲一般精采的人生故事外，當天更有為瑪利亞量身打造的動人主題曲即將首度曝光，誠意十足的豐富內容相當值得期待！一向對表演非常敬業的瑪利亞也在繁忙的工作日程當中，努力安排時間練唱，只為當天能帶給所有支持者最完美的表現。

「瑪利亞520 相約演唱會」5月18日將於台中好運來洲際宴展中心登場，演唱會門票現於年代售票系統全面熱賣中，僅開放兩場的珍貴演出、全場520元的佛心票價，邀請所有支持瑪利亞的粉絲一同蒞臨台中，與她共度一個最難忘的生日。