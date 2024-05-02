永豐餘董座劉慧瑾將卸任

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永豐餘投控（1907）董事提名名單公布，現董事長劉慧瑾完成率領集團邁向減碳大方針後，宣布完成階段性任務請辭，未被列在提名董事之列。

永豐餘投控將在6月20日股東會中全面改選董事，在2日公布董事提名名單中，現任董事長劉慧瑾並不在內，將卸任董座一職。

據了解，劉慧瑾推動永豐餘朝向能源及能源管理、以工業網路科技加強各子公司上下游生態鏈之成型、持續循環經濟的發展、醣經濟下新材料的開發、持續新創公司之投資與孵化等五大方向發展轉型，已完成階段性任務，未來希望將更多時間用於陪伴家人。劉慧瑾任內具體作為包括帶領永豐餘加入RE100、成立永續發展委員會、設立碳管理事業群、孕育永道－KY（6863）上市等。

永豐餘投控董事提名名單包括總經理駱秉正、葉惠青、王金山、黃俊傑；獨立董事有黃廸熹、張懿云、胡均立。據悉，在永豐餘有意延續當前五大發展方向的規畫下，現任碳管理事業群負責人的葉惠青呼聲最高，有望從劉慧瑾手中接棒董事長率領永豐餘繼續淨零減碳道路。

葉惠青曾任首任經濟部能源局局長，對產官兩界的能源政策規畫有詳細了解。他在2022年底被永豐餘延攬來擔任碳管理事業群負責人，目前也任永餘智能和永豐能源董事長、永豐餘碳管理專案小組召集人，一手主導永豐餘碳資源運用與發展藍圖。