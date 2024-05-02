母親節將至 機車業者端好康寵媽咪

母親節即將來臨，各機車大廠紛紛推出購車優惠，並精選在外型、功能都很適合女性騎乘的車款，SYM主打旗下Fiddle LT、CLBCU125；KYMCO推薦NICE LED、LiKE 125、LiKE 150、LiKE KEYLESS；PGO推寵愛媽咪三重奏。電動機車品牌 Gogoro、中華eMOVING也祭出好康。 三陽工業表示，SYM Fiddle LT、CLBCU125從上市以來，始終受到年輕女騎士的喜愛，即日起至31日推出汰舊換新最高補助1萬1300元的優惠及24期分期零利率，無論是感謝媽媽或是犒賞自己，都能為女性車主的移動生活增添光彩。 SYM Fiddle LT搭載SYM獨家「智慧油電」科技，安靜、省油、更舒適，同時配備側柱熄火裝置，當側柱放下時，引擎將自動熄火，防止騎士在側柱未收起時，匆忙啟動車輛，為騎乘者提供最安心的出行方式；CLBCU 125搭載超強省油新科技EnMIS系統，輕快省油可約25天不用繞路進加油站。 光陽即日起至31日推出母親節購車即贈2000元購物禮券的優惠方案，NICE LED配備同級唯一的經典LED圓型頭燈，省油（61.6km/L）又有輕巧的大空間，LiKE 125配備適合雙載的超長座墊，其防滑透氣皮革在夏日也不怕，LiKE 150有著義式精品的風格，全車上下許多細節充滿時尚質感，LiKE KEYLESS擁有更高的科技便利，並符合七期環保認證。 PGO Spring125配備舒適坐墊，單雙載、長短途都舒服；超省力的中柱輕巧好佇立；且配備PKE KEYLESS及專屬PGO GO APP功能，可以輕鬆啟動車輛，無需煩惱包包翻找不到鑰匙的問題。即日起至五月底前購買Spring125即享寵愛媽咪三重奏，第一重原廠購車金8000元；第二重感恩月加碼2000元；第三重精品配件置物籃加保護架組合價2000元，另有多元分期輕鬆付方案。 電動機車品牌也搭上母親節話題推出優惠，Gogoro現正主打溫馨五月加碼方案；中華eMOVING針對旗下電動綠牌EZ1及微型電動二輪車Shine、Bobe推「快樂有春」優惠。 Gogoro自即日起至6月2日，購買Gogoro Delight即贈2000點Gogoro Smart Points，透過指定連結申辦台新Gogoro Rewards聯名卡，刷卡購車再享回饋2%點數無上限，若符合條件最高可得1200點，前500名購買指定車款加碼再贈3000點，最高可獲得7816點。此外，Gogoro本月同慶MUJI無印良品在台20週年，即日起至6月2日推出聯名車款同享優惠，購車即贈聯名配件及千元購物金。 中華eMOVING「快樂有春」優惠針對旗下電動綠牌EZ1推購車最高享8000購車金；微型電動二輪車Shine、Bobe推出5000購車金+最高24期零利率。而且交車拍照分享再加送市價1499元的手機支架。