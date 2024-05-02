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陸4月電動車銷售量 比亞迪奪冠

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大陸多家電動車廠近日陸續公布4月成績單。其中，比亞迪4月電動車銷量年增48.96％至31.32萬輛，在已公布數據的車廠中位居第一。市場分析，未來隨著大陸各地以舊換新政策相繼落實，電動車滲透率有望持續提升，但相應的市場競爭也會同步升溫。

綜合陸媒報導，國投證券分析，比亞迪已經在人民幣（下同）10萬元至20萬元價格區間做到市占率第一，品牌動能和通路優勢明顯。近期比亞迪多款新車上市，達到「電動車比燃油車便宜」，有望進一步顛覆傳統燃油車市場。加上比亞迪旗下秦L、海豹06等即將上市的全新車型，該公司的銷量基本盤有望再提升。

另一車廠理想汽車4月交車量微增0.4％至2.57萬輛，面對競爭對手的挑戰，理想2024年銷售壓力明顯提升。第一季，理想曾大幅下調交車預期，隨後更採取降價措施。理想表示，在全新價格體系與更豐富的產品組合雙重作用下，4月下旬訂單量快速提升，但訂單傳導至交車量還需要一定時間，預計5月交車量會有更好的表現。

新入局者小米汽車也準時公布交車數據，在交付首月，同時又是非完整交付月下，小米交出亮眼成績。自4月3日首次交車起，小米交付7,058輛Xiaomi SU7系列汽車。截至4月30日，小米SU7鎖單量已高達8.81萬輛。

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