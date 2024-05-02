6神戶甜點大師輪番客座台北美福 世界級美味320元起

位於日本兵庫縣的「神戶」，是一個融合日洋文化的港口城市，除了神戶牛之外，神戶甜點也非常有名，在日本更有「甜點之城」的美名。台北美福大飯店自2017年開啟與神戶甜點大師合作後，睽違多年再度力邀6位當地的甜點大師，於5月初至6月中旬輪番來台客座，共推出16款神戶限定甜點，每款320元起。甜點控免飛日本即能品嘗神戶甜點。

首先登台的是高杉良和主廚，他在神戶享有盛名，身為日本洋菓子界指標性名師，曾榮獲「神戶達人」與「兵庫職人」的殊榮。高杉良和因為曾於法國習藝，他秉持傳遞正統法式甜點的美味，與法國飲食文化精粹的理念，創作無數經典，並肩負傳承使命。此次來台，高杉良和帶來4款兼具顏值與風味的蛋糕，首推顏值擔當的「草莓奶油蛋糕」，這款蛋糕以杏仁蛋糕、新鮮切片草莓及使用動物鮮奶油的香緹層層交疊，頂部再鋪上草莓及開心果碎，主廚原創的方型草莓蛋糕，加上法國料理重視的擺盤，光看外表就讓人感到很療癒，是款讓人品嘗後大喊幸福的美味蛋糕。

另一款「西西里開心果蛋糕」，抹茶綠的主視覺帶來初夏氣息，主廚以菸捲麵糊製成的外型，搭配開心果及牛奶巧克力慕斯，杏仁海綿蛋糕裡嘗得到使用法國法芙娜巧克力製作成的巧克力脆片，口感驚喜。另有色彩繽紛如同春天降臨的「春天氣息」和蛋奶風味與苦甜巧克力微妙融合的「濃醇巧克力」。

即將於5月5日至9日來台的井谷真一大師，甜點資歷約58年，曾榮獲德國Inter Gastra 78 Stuttgart金牌和世界蛋糕展金牌等榮譽，是第一屆神戶甜點大師。此次來台，他帶來源自奧地利及法國的甜點「維也納主教蛋糕」，蛋糕黃白相間搭配，就像天主教樞機法衣的顏色。這款蛋糕使用動物鮮奶油製成內餡，搭配蛋白酥的酥鬆口感，以及海綿蛋糕的柔軟，創造層次豐富的口感；井谷主廚搭配新鮮草莓，增添果香。另一款「栗子幕斯蛋糕」，是以栗子幕斯、巧克力蛋糕及奶油香緹搭配而成；井谷真一選用多款堅果製成琥珀色的蛋糕外層呈，一口咬下可品嘗到栗子獨有的風味。

看好日本甜點在台灣擁有高人氣與買氣，業者估計為期6周的神戶洋菓子將帶來約3成的營收，也期盼為台灣的甜點界帶來新思維與啟發。即日起至6月16日，6位神戶甜點大師的招牌甜點將在美福飯店內的「Moment café ＆ bakery」、「彩匯」自助餐廳及宴會廳輪番登場，每款甜點320元起，5吋蛋糕1880元，須提前預訂。