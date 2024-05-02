為籃球奪冠慶功 謝國樑諾斥資3千萬修繕活動中心

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基隆市銘傳國中籃球隊日前榮獲全國國中乙級籃球聯賽冠軍，這同時也是該校籃球隊5年來第4度奪冠。基隆市長謝國樑2日晚間出席銘傳國中籃球隊慶功宴，並允諾將在近兩年斥資3千萬元，協助該校修繕活動中心，提供學生更安全、友善的活動及集會空間。

銘傳國中籃球隊日前在新北市三重商工舉行的全國國中乙級籃球聯賽中，歷經兩次延長賽，前後長達50分鐘的拚戰，好不容易拿下今年度的冠軍盃，當天謝國樑也全程在場邊為球員們加油，賽後並表示非常感動及興奮。

2日晚間，謝國樑在市府教育處代理處長楊桂杰、副處長徐嬿立陪同下，赴銘傳國中舉辦慶功宴，基隆市議員張芳麗、呂美玲、張耿輝以及秦鉦等人，也一同為銘傳籃球隊小將們慶功祝賀。宴中籃球隊選手們將冠軍獎盃獻給謝國樑，感謝他對籃球隊的支持，謝國樑也頒贈球員每人6千元、共7萬8千元的獎金，肯定銘傳選手們為基隆市爭光。

謝國樑也當場允諾，市府持續改善學校運動空間，今年核定補助銘傳國中1055萬元進行電力系統改善，114年也將再編列近2千萬元預算，解決活動中心漏水、壁癌、地板以及空調等問題，並且同步進行設備更新，以提供同學們更舒適、友善的運動與集會活動場域。

銘傳國中代理校長郭淑娟表示，非常感謝市長、處長、科長親臨現場，與親師生百人加油團全程為孩子加油打氣，銘傳體育班籃球隊每年為了全國聯賽，平日周末及寒暑假不斷練習，在教練徐偉勝、助理教練陳佳澤帶領下，銘傳小將連續5年拿下4座JHBL乙級聯賽全國冠軍，今年更是在預、複及決賽未嘗敗績，以16連勝完美封王紀錄，締造國中乙級籃球聯賽的連霸時代。