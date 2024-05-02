吳欣岱指控北市府包庇性騷加害者 文化局駁斥發聲

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台灣基進黨議員吳欣岱2日於臉書指出，前北藝大副教授曾介宏曾爆出性騷擾事件，雖然文化局發表聲明永不聘任，但實際上，卻私下讓曾介宏佯裝評審委員進入文化古蹟，對此文化局發聲明，自2022年12月啟動調查並確認成案後，文化局即不再與其有任何關連，且未曾聘請其擔任任何職務或參與任何會議。

根據Metoo 運動的發文指出，曾介宏1999年就進入台北市文化局工作，是長官都喜歡的前朝元老，很喜歡用他擔任標案評審。在2007年到2016年都是文化局街頭藝人考照的審議委員，對待報考者囂張跋扈的態度甚至連大明星都要仰其鼻息。文中直指，他是一個爭議性人物，但長官在他引發爭議鬧上新聞時會保他。

吳欣岱表示，曾介宏被爆出的性騷擾事件文章內容也提到了「標案問題」，但因為曾介宏、文化局和北藝大迅速聲明切割，是以更深更複雜的「標案問題」才沒有被繼續深究。文化局狀似公開透明的「公開招標」，大家應該更可以理解為什麼會這麼希望以對等的方式簽訂行政契約，蔡瑞月舞蹈社一路以來面對的牛鬼蛇神不只有曾介宏一個，不該讓它獨自面對。

文化局發聲明表示，曾介宏性騷擾事件，自2022年12月啟動調查並確認成案後，文化局即不再與其有任何關連，且未曾聘請其擔任任何職務或參與任何會議，曾介宏因不服此行政處分，目前正與文化局進行行政訴訟中。

文化局長蔡詩萍表示，吳欣岱在個人臉書公開指控國民黨強佔古蹟，此為嚴重扭曲。蔡瑞月舞蹈研究社為市有財產，市值高達9億以上，台北市議會已三讀通過「台北市市有財產委託經營管理自治條例」，文化局必須依法行政，市府捍衛市民權益，始終一貫，期待各界以善意監督市政，不使此議題淪為政治口水。 ★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。