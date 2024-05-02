殼牌業績強 宣布35億美元庫藏股買回計畫

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受惠於煉油利潤增加與石油交易活絡，英國能源巨擘殼牌（Shell）發布第一季財報優於市場預期。它還宣布35億美元庫藏股買回計畫，希望能快速拉近它與美國同業的估值差距。

殼牌表示，第一季獲利經調整後為77.3億美元，雖然比上年同期的96.5億美元下滑，但高出市場預期的64.6億美元。此外來自營運的現金流，也是衡量一家公司透過正常業務營運所創造的現金為133.3億美元，也擊敗市場預期的131.9億美元。

總部位於倫敦的該能源業者指出，營運支出減少，加上煉油與石油交易的利潤提高，抵銷液態天然氣交易業務的銷售下滑。

殼牌並持續對股東進行回饋，表示將在第二季財報公布前完成35億美元的庫藏股買回計畫，與前兩季的庫藏股買回規模相同。該公司還大手筆回饋股東，將股息發放金額從去年同期的每股28.75美分升高到34.40美分。

給予股東優渥回報與實施庫藏股計畫，是殼牌與歐洲其他能源業者為了拉近他們與美國同業估值落差的方式之一。自從沙旺（Wael Sawan）去年1月接任殼牌執行長後，他把重心放在將資產價值極大化與創造獲利，藉次為股東尋求高報酬率，以縮減它與雪佛龍及艾克森美孚的落差。

此外這些歐洲能源大廠還可能尋求前往紐約掛牌上市，因為美國投資者更願意對油氣業者的股票進行投資。上周法國道達爾能源公司（TotalEnergies）表示，可能將把首次掛牌地點從巴黎轉向紐約。

雪佛龍與艾克森美孚均在上周發布第一季財報，由於煉油利潤與天然氣價格已從疫後高點回落，導致獲利表現並不如預期。