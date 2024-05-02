Fed承認通膨降溫陷停滯 6月起放緩縮表

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美國聯準會（Fed）美東時間周三（1日）一如預期第六度凍結利率不變。它在會後聲明坦承近期通膨降溫已陷入停滯，強調在對通膨朝2％目標前進有更大信心前，將不宜調降目標區間。此外它還宣布將從6月起放慢縮減資產負債表的速度。

Fed利率決策小組-聯邦公開市場委員會(FOMC)所有成員在會議中，一致同意維持聯邦基金利率於5.25％到5.5％不變。該委員會表示，在考慮對聯邦基金利率目標區間進行任何調整時，將會仔細評估未來數據、不斷改變的前景與風險平衡。它強調，在對通膨持續向2％目標邁進有更多信心前，將不會貿然調降目標區間。

在會後發布的政策聲明，Fed指稱經濟活動持續以穩健步伐擴張、就業成長維持強勁、失業率維持在較低水準。不過它也承認在通膨方面，Fed最近幾個月在實現2％通膨目標，缺乏進一步的進展。

此外Fed還矢言將在長期內實現最大就業和2％的通膨目標。聲明提到，過去一年實現就業和通膨目標的風險正趨於更好的平衡、並無提及現在字眼，似乎暗示該平衡目前也陷入停滯。

相對於過去數次會議，這次聲明最大變動則反應在縮減資產負債表的進程計畫。Fed宣布將從6月起放慢縮表速度，將每月公債贖回上限從600億美元降至250億美元。不過機構債券和機構抵押擔保證券的每月贖回上限則維持在350億美元不變。

另外在評估適當的貨幣政策立場時，Fed強調將持續關注即將發布的數據對經濟造成的影響。一旦出現可能阻礙Fed目標實現的風險，它將準備調整貨幣政策立場。然而Fed的評估標準涵蓋廣泛的訊息，包括就業市場狀況、通膨壓力與預期，以及金融和國際情勢的發展等。

在會議結束後，根據芝商所FedWatch的最新數據顯示，目前期貨市場預計今年9月Fed降息的機率為逾55％，11月降息的機率為67.4％，至於12月的機率則超過80％。