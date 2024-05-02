自1216件作品中脫穎而出 「臺灣國際陶藝雙年展」百萬首獎誕生

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「臺灣國際陶藝雙年展」首獎得主揭曉！經過兩階段的審查，鶯歌陶瓷博物館於今（2）日由新北市文化局副局長長于玟宣布，最終由來自日本的陶藝家佐藤雅之 （Masayuki Sato）《貝殼鳥巢 22-05（喧鬧與繁華）》，從1216件參賽作品中脫穎而出，獲得首獎！

「2024臺灣國際陶藝雙年展」收件來自5大洲66國共1,16件參賽作品角逐獎金100萬首獎，數量較前一屆競賽增加484件，突破臺灣國際陶藝雙年展自2004年創辦以來的歷史紀錄，競爭激烈。

第一階段書面審查選出了81件作品進入決選。經過7位國際評審委員4月29日、4月30日如火如荼評選實體作品，首獎得主為來自日本的佐藤雅之 （Masayuki Sato）《貝殼鳥巢 22-05（喧鬧與繁華）》、金獎得主為韓國的權真姬（Kwon Jin Hee）《概念核心_甕》、銀獎得主為中國大陸的黃婧《回＃12》、銅獎得主為俄羅斯的尤利婭·巴蒂羅娃（Yulia Batyrova）和馬拉特·穆哈梅托夫（Marat Mukhametov）《白鳥III》。另外，還有優選9件及評審推薦獎7件，總共有20件獲獎。

于玟表示，臺灣國際陶藝雙年展採行「作品競賽」及「主題策展」的展覽模式每兩年輪替舉辦，是為全球首創的陶藝展覽特色，可自「作品競賽」中看見當代陶藝創作的廣度，並從「主題策展」中探討陶瓷文化的深度，2024年作為此展邁向20週年的里程碑，經過9屆的成果累積，已有超過3千人次的國內外創作者合作參與，使鶯歌成為國際陶藝展覽的重要據點之一。

陶博館館長張啟文表示，臺灣國際陶藝雙年展作為專業的藝術競賽，邀請國際級的館長、策展人、學者及創作者等擔任本屆雙年展的評審委員，透過他們客觀與專業的評選，本屆的競賽首獎終於順利誕生，其他參賽作品創作主題多元，呈現當前世界陶藝趨勢。

「2024臺灣國際陶藝雙年展」預計今年10月4日起展出至明年4月6日，於陶博館3樓特展室盛大開展，展期間將陸續推出國際講座、工作營等系列活動，由國際評審及得獎者向民眾分享藝文評論與創作示範等。