Broadcom大刀闊斧重塑VMware雲端業務 推進簡化、創新及生態系統標準化

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繼去年底宣布以610億美元現金收購VMware後，Broadcom公司迅速落實對VMware軟體產品組合和合作夥伴生態系統的一系列戰略調整。一系列改革凸顯了Broadcom的決心，旨在簡化VMware複雜的業務模式、加速產品創新步伐，並推動合作夥伴體系的標準化，最終為客戶創造更大價值。

VMware原有的永久授權及支援訂閱模式，將徹底轉向以訂閱授權為主的商業模式，訂閱授權可在內部部署和公有雲之間自由移轉；Google Cloud將成為首個支援VMware Cloud Foundation授權可攜性的公有雲平臺，其他雲端夥伴也將陸續加入。

除了授權模式調整，Broadcom進一步縮減產品組合規模，聚焦於VMware Cloud Foundation(VCF)和VMware vSphere Foundation這兩大核心產品線。其中，VCF是Broadcom的旗艦企業私有雲解決方案，可幫助客戶以更安全、可恢復和經濟高效的方式運行關鍵業務應用。

為進一步精簡組織架構，Broadcom成立了單一的VCF事業部門，統一管理該產品線的研發、營銷和專業服務等各項工作，務求為客戶提供最大化價值。

在推進業務模式簡化的同時，Broadcom旗下的VMware產品研發團隊也沒有停止創新步伐。最新發布的VMware Cloud Foundation 5.1.1版本除了支援全新訂閱授權模式，還首次預覽了VMware Private AI Foundation解決方案。

此外，Broadcom還推出了多項自動化功能，包括數據服務自動化、負載平衡自動化和私有AI自動化服務，用於支援新一代雲原生和AI應用。同時，VCF還引入了整合網路營運功能，提升網路可見性和故障排查能力。

除了產品和業務模式的轉型，Broadcom還重塑了VMware的合作夥伴生態系統。超過18，000家原VMware經銷商夥伴已被納入Broadcom Advantage合作夥伴計劃。

與此同時，Broadcom將VMware雲端服務供應商(VCSPs)計劃重新打造並推出，引入新的合作層級和商業優惠，目標是與最具價值的合作夥伴建立更緊密的關係，通過簡化定價、提高利潤等措施支持他們做大做強VMware雲業務。

回顧過去百天的變革歷程，Broadcom執行長Hock Tan坦言「自完成對VMware的收購以來，我們已採取果斷行動增加客戶價值體驗。這100天對VMware來說是一個好的開始，但我們還有更多的事情要做。」

他強調，VMware Cloud Foundation正是Broadcom未來創新的戰略平臺，將助力客戶實現高效的雲端運營模式，既有公有雲的靈活性，又有私有雲的安全性和業務持續性。Broadcom接下來將帶領VMware軟體陣營不斷創新求變，持續為客戶創造價值。