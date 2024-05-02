KKBOX獲台日電信商支持 貢獻首季營收近半數

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AI多媒體科技集團科科科技（KKT-KY，6950）獲台日三大電信商支持，推升今年第一季來自電信商通路營收比重提升7％至46％，一舉突破40％關卡，總計第一季合併營收7.8億元，其中B2C、B2B營收比重分別為55％、45％。

此外，科科科技原暫定4月8日上市，後向證交所申請延長現金增資募集，預計6月21日前在台掛牌計畫不變。

展望今年，科科科技受惠去年10月起與台灣大哥大策略結盟，在台灣大哥大全通路啟售，並同步開放MyMusic破萬用戶可升級加入KKBOX，科科科技隨大型本土電信營運商持續穩定擴增KKBOX訂閱會員，提升在台灣音樂串流平台市場的占有率，並推升今年ARR的收入。

同時，科科科技運用產品力、品牌力、通路力充實運營的成長動能，在B2C、B2B兩大商業模式熱轉下，設定在未來三年繳出營收與獲利高雙位數年增率的目標。

科科科技目前實收資本額16.4億元，在占公司營收逾九成的ARR收入穩健貢獻下，近三年（2021～2023年）現金及約當現金分別為10.7億元、11.3億元、23.2億元，營業毛利率分別為35％、40％、38％。

在獲利能力穩定下，科科科技提供各類特殊性或一次性投入與開支，包含大型廣告與行銷活動、內部持續數位升級、上市暨公司治理規劃等活動，若將 2023年特殊性費用撙節，法人估稅後EPS為三倍以上。

科科科技旗下有三大事業群，包含串流音樂KKBOX、串流影音技術平台BlendVision、雲端業務Going Cloud等，股東包括日本KDDI集團、新加坡政府主權基金、中華電信、台灣大哥大、HTC等海內外產業龍頭企業與策略性投資所注資的關鍵因素，有助科科科技搶攻全球AI多媒體科技龐大市場商機。

其中，科科科技協助日本大型電信公司KDDI旗下音樂串流平台Smart Pass，提供B2B後台技術服務與付費訂閱會員管理，挹注公司近3年來自日本的經常性營收保持在逾9成以上。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，公司憑藉多年累積的高品牌價值、AI科技技術應用、多媒體串流SaaS產品、高階軟體人才等競爭力，加上與電信營運商深化策略合作的緊密關係，推升集團整體來自ARR占比約為90%，奠定公司穩健的現金流與獲利。

同時，運用深耕多年的企業軟體服務品牌BlendVision，延伸多媒體串流標準化產品與技術服務，並複製台灣市場的成功商業模式，擴大應用於日本市場包括音樂、電視台、中小企業等不同產業領域發展，全力搶攻台日AI多媒體科技龐大的市場商機，並對未來營運挹注更強勁的成長動能。

科科科技旗下擁有自有品牌KKBOX音樂串流服務（B2C）、企業AI多媒體科技軟體服務（B2B）兩大商業模式，在台灣音樂串流平台價格競爭中，訂閱會員數持續成長，挹注今年第一季來自電信通路營收占整體比重自去年的39％增至46％，且帶動訂閱會員數增長。