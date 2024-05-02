台新金董事會通過提名董事候選人 王美花任獨董

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台新金今天召開董事會，通過提名第9屆董事及獨立董事候選人名單，現任經濟部長王美花確定被提名為台新金下屆獨董。據悉，今天董事會上並未就新光金提議重啟合併評估進行任何討論或意見交換。

新光金4月26日舉行董事會，以11比4通過重啟與台新金合併可行性評估，雙新併是否再露曙光，掀起高度矚目。台新金今天舉行董事會，因開會通知須於董事會召開7天前發出，據悉，台新金今天董事會並未就新光金提議重啟合併可行性評估一事，進行任何討論或意見交換。

對於外界揣測新新併再起，台新金最快5月9日召開臨時董事會討論，台新金今天表示，依規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，訊息應於董事會決議後對外公告，有關報載傳聞，公司不予評論。

不過，準總統賴清德在競選政見會提過希望將台灣打造為亞洲資產管理中心，台新金董事長吳東亮對此曾表示，台灣有相當好的環境及條件，只是金融機構太分散，政府政策面應鼓勵合併，顯示吳東亮正向看待透過整併壯大金融業以提高國際競爭力的作法。

台新金將於3日召開法說會，屆時對於新光金邀約重啟合併可行性評估的態度，亦將成法人關注焦點。

台新金2023年稅後淨利近新台幣146.04億元，稅後每股盈餘（EPS）為1.01元，台新金今天董事會拍板普通股每股配發0.5999999元現金股利及0.4元股票股利，合計總股利近1元。

台新金董事會亦通過提名第9屆董事及獨立董事候選人名單，據悉，現任經濟部長王美花確定被提名為台新金下屆獨董。

知情人士表示，延攬卸任經長擔任公司獨董為台新金慣例，包括前經長王志剛、林義夫等，台新金為銀行起家，銀行授信必須對產業及政府政策方向有一定了解，經濟部出身人選對各產業都有相當掌握度，這是經長優勢。

因現任台新金獨董林義夫任期將屆滿9年，台新金勢必要尋覓新人選，加上國際趨勢看重董事會女性比例，知情人士透露，吳東亮先前積極接觸王美花，希望爭取王美花加入台新金任下屆獨董，借重王美花專業，助台新金更強化公司治理。