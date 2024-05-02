對台「戰略模糊」改變否？ 美亞太助卿：聽總司令定奪

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

520準總統賴清德的就職典禮進入倒數，美國國會兩黨議員對北京咄咄逼人的軍事動作感到擔憂。在眾議院外交委員會印太小組1日召開的聽證會上，美國國務院主管東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）被問到有關議題時表示，中國大陸確實不斷加大對台灣的壓力，但他相信美國目前改採取的嚇阻政策是有效的。

不過，據美國之音2日報導，來自肯塔基州的共和黨聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）認為，拜登行政當局目前改採取的政策並沒有達到嚇阻北京咄咄逼人軍事行為的目的。巴爾在聽證會上對康達說：「看起來不像是有效，看起來這些侵擾行動正在增加。」

巴爾舉例指出，自美國總統拜登和大陸國家主席習近平去年11月亞太經合組織峰會（APEC）期間在舊金山近郊舉行會談後，人民解放軍侵擾台灣防空識別區的次數不斷增加，包括1月發生了72次，2月86次，3月139次，4月157次。

「看來北京一點都沒有被拜登總統在APEC峰會的強硬言論所嚇倒，似乎也沒有起到什麼作用，」巴爾說，「事實上，看起來事情像是朝著相反的方向發展。」

巴爾還提到，拜登總統曾多次發言稱「如果（台灣海峽）發生武裝衝突，我們將使用武力（防衛台灣）」。他向康達質問美國對台政策是否將從「戰略模糊」走向「戰略清晰」？

康達強調，美國對台灣的立場和政策維持一致，「美國的『一個中國』政策沒有變化，總統也多次反覆說過『一個中國』政策沒有變化」。

康達上述答覆，隨即被來自馬里蘭州的民主黨聯邦眾議員康諾里（Gerry Connolly）反駁。康諾里提到，曾經擔任參議院外交關係委員會主席的拜登總統非常清楚的表示了他的意思，也就是假如中國大陸無端攻擊台灣，美國將採取軍事回應。

「或許那是脫稿而出，或許那不屬於國務院的談話要點內容，但我認為，我覺得巴爾眾議員也這麼認為，這實際上非常有幫助，」康諾里說，「這將讓北京考慮更多，如果你認為我們的戰略模糊總是偏向於我們不會採取任何行動，聽聽總統說過的話，我希望我們的國務院能聽取美國總統的意見。」

「我可以向你保證我們聽從總司令的命令，」康達對議員說。

康諾里眾議員回應：「很好，因為他曾任職於參議院外委會，他是該委員會的主席，他知道他在說什麼，他是故意這麼說的。我讚揚他這麼做，我認為這將增加北京納入計算的成本因素。」