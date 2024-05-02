2024母親節蛋糕推薦！星級飯店甜寵媽咪 蛋糕懶人包一次看

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用蛋糕慶祝重要日子或節慶，是許多民眾增添過節儀式感的方式，尤其是即將到來的母親節，買個蛋糕慶祝似乎已成節慶習俗。看好母親節檔期蛋糕的需求激增，不少高檔飯店均推出精美造型蛋糕甜寵媽咪，本篇整理5家高檔飯店新推出的9款母親節蛋糕，讓為人子女藉此機會傳達對媽咪的愛。

【台北君悅母親節蛋糕 打造凡爾賽宮廷華麗風】 台北君悅酒店「點心房」擁有出色的烘配實力，每個節慶推出的主題蛋糕往往令人眼睛一亮，留下深刻印象。今年母親節，行政主廚陳建佑依然大展不凡身手，推出3款極具法國古典風情的蛋糕，靈感源自奢華凡爾賽宮，就是要將母親寵得如皇后般優雅尊貴，每顆蛋糕7吋售價1580元。

君悅母親節蛋糕由最美皇后瑪麗安東妮打頭陣，推出同名款伯爵茶巧克力舒芙蕾「瑪麗安東妮皇后」嚴選法國70％巧克力打造柔軟化口舒芙蕾，佐入英國伯爵茶鮮奶油、覆盆子與黑莓果泥，最後以黃金巧克力打造法國皇后瑪麗安東妮巧克力牌，茶果香氣交織，風味清甜迷人。

另一款「夫人的寬檐帽」由豐富紅藜麥蛋糕為主體，層層夾入自製燉煮芒果醬與鮮榨檸檬卡士達鮮奶油，果餡酸香馥郁，再由純白色法國鮮奶油塑造歐風絕美寬沿帽，是一款氣質高雅的蛋糕，宛如媽媽不凡的氣質。鮮紅色的「凡爾賽玫瑰」，精選33％比利時國家紅寶石巧克力打造慕斯主體，嵌入大湖玫瑰花與荔枝果泥融揉法式花果風味奶油，以及白巧克力香堤結合無糖優格；另一層則搭配堅果香杏仁蛋糕，再由榛果巴芮脆片置底增加口感，豔麗的玫瑰蘊藏寶藏般豐盛餡料，恰如其名。

【台北寒舍艾美愛綻放 艷紅花球早鳥優惠88折】 台北寒舍艾美酒店館內的「Drip ＆ Dough」迎接溫馨母親節，特別推出「愛．綻放」母親節限定開心果櫻桃巧克力蛋糕，由曾榮獲「世界巧克力大師賽」冠軍行政主廚鄭吉賢以母親綻放的愛為靈感啟發，主廚表示「母親就像是一朵溫柔的花，總是為家人綻放著美麗的愛」，這款蛋糕以艷紅的花球象徵母親對子女無盡炙熱的愛，整體呈現簡約高貴質感，第一眼就令人難忘。

「愛．綻放」以開心果杏仁海綿蛋糕為底，蛋糕上鋪滿手工熬煮的酸櫻桃，入口濕潤、帶有淡淡堅果味，再以絲滑的瓜納拉巧克力慕斯、焦糖牛奶巧克力奶油餡與櫻桃果餡層層堆疊，最後以巧克力花球點綴。香醇濃郁的巧克力與酸甜櫻桃完美融合，每一口都幸福滿溢。「愛．綻放」開心果櫻桃巧克力蛋糕5吋1580元、7吋1880元，5月7日前預購享早鳥優惠88折。

【青檸茶香綠意盎然 粉心獻情果香豐富】 台北美福大飯店「Moment café ＆ bakery」推出2款母親節蛋糕，其中綠意盎然的「青檸茶香」蛋糕，選用淡雅四季春茶與清新檸檬，搭配戚風蛋糕體，入口與香甜的鮮奶油一同品嘗，適合愛品茗的媽媽。另一款「粉心獻情」，選用法國契作的黑莓與覆盆子接枝栽種而成的泰莓製成的果泥，酸甜的獨特風味，搭配北海道乳酪與戚風蛋糕相佐，口感層次豐富，推薦喜愛果香味的母親品嘗。每款1280元起，須提前預訂。

【大倉久和紫色花園 手工芋泥蛋糕飄仙氣】 迎接溫馨母親節，大倉久和大飯店「The Nine烘培坊」推出「紫色花園」母親節蛋糕，唯美雅致的造型自帶一股仙氣。「紫色花園」以純手工香草戚風蛋糕，搭配輕盈香緹鮮奶油，中間結合馬達加斯加香草布丁和細膩滑順的手工芋泥，豐富層次充滿深度，宛如母親溫暖的懷抱。「紫色花園」6吋售價1500元。

另有「草莓貝禮詩巧克力慕斯」小蛋糕，以草莓及貝禮詩奶酒香濃入餡，並加入覆盆子脆片及巧克力沙布列，售價210元。

【圓山大飯店馨意花樣 韓式擠花逼真吸睛】 因應母親節到來，圓山大飯店行政西點主廚謝明松特製母親節限定精品蛋糕「馨意花樣」，象徵著母親心花朵朵開。外層以韓式擠花手法製作各種花朵造型，內含淡淡柚香的檸檬慕斯餡，香氣層層遞進，口感紮實，堆疊出酸甜滋味。「馨意花漾」母親節限定蛋糕6吋售價980元。