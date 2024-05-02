驗船中心成立台中連絡處 深耕中部船舶檢驗與風電服務

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財團法人驗船中心(CR)率先台灣各大船級協會在台中成立連絡處，5月2日由董事長謝謂君主持成立儀式，將肩負中部地區船舶檢驗業務與風電產業相關服務，及提供航運界最直接有效且便捷服務的驗船機構。

謝董事長表示，台中是台灣中部的重要港口城市，也是離岸風電產業的發展重鎮，隨著離岸風電產業的蓬勃發展，中部地區已成為再生能源相關業務的核心地帶，為了應對不斷增長的工作量，並以更有效率和及時的方式處理大中部地區的檢驗相關業務，以及提供客戶迅速、專業的服務，同時加強與當地風電產業更緊密的合作，驗船中心決定在此設立連絡處拓展服務網絡。

驗船中心執行長鄭志文進一步說明，驗船中心秉持專業的理念，為航運業和離岸風電產業提供優質的檢驗服務，台中連絡處的成立，不僅串連北、中、南的服務網絡，更深耕加強中部地區在地化服務之深度及廣度，投入更多人力資源，以實現驗船中心為船東、風能開發商等客戶提供最佳技術、最高效率及最高熱忱之全面性服務目標，與台灣航運業者攜手前行，共同成長、茁壯。

謝董事長強調，驗船中心於2020年5月重啟基隆連絡處，現又再設立台中連絡處，不斷拓展業務及提升服務效能，未來也將持續戮力貢獻技術與專業，支持我國航運產業維持國際競爭力，鞏固台灣在全球航運中的重要國際地位。

驗船中心台中連絡處首任處長由吳金翰擔任，地址為台中市清水區臨港路五段656號，電話：(04)2657-5617，傳真：(04)2657-5616，歡迎業界先進多加聯繫及蒞臨指導。