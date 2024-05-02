巨城寵愛媽咪最後倒數 超級369回饋好評再加碼

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Big City遠東巨城購物中心寵愛媽咪限期優惠進入最後倒數，今年推出的「Big好刷，超級369」好評不斷，5月12日前單卡刷卡不限日期累計消費滿8仟回饋3％、滿8萬回饋6％、滿18萬以上回饋9％，電子抵用券同步銀行滿額禮，還有機會抽中「福泰翡翠灣渡假飯店海景家庭客房雙人住宿券」。

巨城指出，今年母親節安排要帶媽咪吃大餐了嗎？首選巨城7樓全新開幕「姥姥酸菜魚」，首度跨出雙北傳承30年獨家祕製的超人氣川菜，酸甜香麻滋味搭配滑嫩魚片滿足全家人的味蕾，5月2日歡慶開幕當日用餐享88折、5月3日起再加碼滿千贈招牌美饌兌換券，還有限定寵愛媽咪4人套餐只要1688元。

BELLINI Pasta Pasta全新白色優雅店裝改裝開幕，也推出全台唯一巨城限定「香濃起司融化你心」系列餐點。此外，主題餐廳各式異國料理大推優惠讓媽咪吃飽飽，夫妻約會雙人套餐、小家庭的4人分享餐到大家庭的多人組合餐應有盡有，嘗鮮美味趕緊預訂。

飯後甜點不能錯過母親節限定蛋糕，B1「饅鰻好食」推出的綜合紅莓果紫蘇梅蛋糕、「LADY KELLY」芋頭布丁鮮奶油蛋糕、「Haagen-Dazs」玫瑰珍語冰淇淋蛋糕，獨家優惠可口甜蜜。

另外，禮盒專區還有人蔘、燕窩、漢餅、西餅、精緻茶點等獨家折扣，最適合送給喜愛養生保健樂活的媽咪。

巨城線上購物同慶母親節也推出美容儀41折起、保養面膜46折起，即日起單筆消費滿額免運還可抽BRUNO冰淇淋；線上線下完美串聯優惠最多最好買。

此外，巨城最強系列活動每周末持續展開，5月4日熱血回歸的「台灣國際烏克麗麗嘉年華」超過千位來自各國高手齊聚巨城展現高超琴藝，5月11日第11屆「媽咪馨光大道歌唱比賽」號召愛唱歌的媽媽相揪家人站上舞台高歌留下美好回憶，還有「時尚男神」余秉諺擔任品牌一日店長見面會。

遠東巨城購物中心全方位的貼心服務，隨時滿足全家人吃喝玩樂一站購足的美好購物體驗，更多資訊歡迎加入FB粉專或下載APP，掌握最新動態零時差。