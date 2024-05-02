菲國在黃岩島越紅線 陸駐菲使館：停止侵權挑釁

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中國大陸駐菲律賓大使館微信公眾號2日消息，駐菲使館發言人就4月30日菲方船隻非法侵闖黃岩島指出，中方已就此在北京和馬尼拉，分別向菲方提出嚴正交涉，並要求菲方立即停止侵權挑釁。

有記者提問：菲律賓外交部發表聲明稱，中國海警4月30日在黃岩島海域採取危險動作，攔截和騷擾執行例行人道主義任務的菲國海警和漁業水產資源局船隻。菲外交部已就此向中方提出交涉，要求中方船隻立即離開黃岩島及其附近海域。

中駐菲使館發言人回應稱，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方海警船和公務船4月30日未經中方同意，侵闖黃岩島海域，嚴重侵犯中方主權。中國海警被迫依法採取必要措施，驅離菲方船隻，現場操作專業規範、正當合法。中方不得不採取必要措施，維護領土主權和海洋權益。

發言人表示，中方已就此在北京和馬尼拉，分別向菲方提出嚴正交涉，要求菲方立即停止侵權挑釁。

有記者問，5月1日，菲律賓海警「西菲律賓海」發言人塔里艾拉在記者會表示，自從菲本屆政府上台後，菲方在黃岩島已經越過紅線。菲上屆政府期間，菲政府船隻從未進入黃岩島12海里海域，但菲本屆政府已經越過這條紅線。有何評論？

發言人指出，菲方在黃岩島問題上確實越過了紅線。2016年，中方作出臨時特殊安排，菲方小型漁船可以在黃岩島特定海域捕魚，但不得進入潟湖，菲方軍警艦機和公務船機不得進入黃岩島12海里海空域。過去7年多，菲方遵守上述約定，菲漁民在黃岩島特定海域捕魚不存在任何問題。

但菲現政府單方面破壞了有關安排，多次派海警和公務船隻侵闖黃岩島12海里海域，並且利用菲漁船來推進自己的政治議程。菲海警發言人的話，也透露菲方在黃岩島問題上越過紅線的事實。因此，中方不得不採取必要措施，維護領土主權和海洋權益。

不止黃岩島，菲方近期在仁愛礁等問題上也一再違背承諾，單方面拋棄雙方已經達成的協定、諒解和安排。這是過去一年中菲海上爭端不斷的根本原因。

記者又提問，4月30日黃岩島事件發生後，多個國家駐菲律賓使館或大使發表聲明，對此表達關切。菲方稱，這再次體現了國際社會對菲廣泛支持。

對此，使館發言人回應稱，過去一年來，每次中菲發生海上事件，都有同一撥國家發表聲明。有關聲明不問事實，只講立場。全世界有近200個國家，他們代表不了國際社會。