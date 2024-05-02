搶救國旅 澎湖海上花火節開幕 7500發煙火照亮夜空

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邁入第22年的「2024澎湖國際海上花火節」，今年與航海王動畫25周年合作，並於今（2日）晚正式登場。由於疫情後受到境外開放影響，國旅冷清，已成為台灣觀光品牌的海上花火節，被視為搶救澎湖國旅的萬靈丹，今年期望搶攻暑期觀光人潮，除特別延長一個月到七月底外，也有700台無人機升空航海王主題圖騰秀助攻，超過7500發煙火，上百種花色，讓現場1.6萬名觀眾驚呼連連。

不過，今晚因風力超過6級邊緣，原訂晚上9時先升空的無人機秀先是宣布取消，直接由花火上場主打10分鐘。但就在花火打完宣布散場之後，主持人又宣布說，無人機要拼看看，要大家留下來，就這樣等著無人機測試，到馬公機場塔台放行，就足足延宕了50分鐘，直到21時50分才升空，但精彩的無人機秀，還是讓等待的觀眾覺得值回票價。

開幕表演活動，在澎湖縣青少年交響樂團演出航海王主題組曲等演唱表演後，接著由航海王無人機科技燈光秀搭配花火展演，正式點燃「2024澎湖國際海上花火節」序幕。其中，航海王主題無人機圖形結合澎湖知名景點帶領粉絲們前往跨海大橋、雙心石滬等澎湖知名景點。

澎湖國際海上花火節近年聲勢節節高漲，已經成為全台最知名的花火活動之一，也吸引包括迪士尼、LINE等國際品牌前來尋求合作，今年攜手全球熱門動漫航海王更引人注目。

澎湖花火節今年總計規劃28場花火活動，其中10場也推出電影之夜，從5月2日正式開幕至7月30日閉幕，煙火施放固定場為5、6月每周一、四；7月為每周二，期間還有6月1日七美、6月15日望安以及7月28日吉貝三場離島場，6月29日則由旅行社加碼贊助一場專場花火活動，總計28場。也設計了3套專屬航海王無人機圖型在觀音亭展演，從5月至7月輪番三組不同航海王主題無人機圖形將在花火節登場。

澎湖縣政府因應國境開放，今年邀請來自5個國家煙火團隊前來加入花火節煙火施放，包含5月13日由來自捷克的煙火團隊，6月3日為法國隊、6月24日為奧地利隊、6月29日及7月2日為義大利隊、7月16日為馬來西亞隊等六場，更特別邀請曾經施放多次芬蘭國慶煙火的芬蘭團隊作為施放顧問，期望創造更加璀璨精彩的煙火秀。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年在觀音亭園區、史蹟公園都各有擺設航海王人物打卡拍照區，分別為五檔魯夫以及千陽號，澎湖機場一號出口以及澎湖縣政府正門大廳也擺放紅髮傑克與成人版魯夫模型，歡迎民眾前去合影，航海王也在活動現場與史蹟公園、篤行十村等地設置商品販售店。

鄰近花火節入口處還設有花火市集，販售美食小吃。此外今年花火節設有接駁專車，活動日當晚19時至22時往返於文澳國小體育館（新店路側）及澎湖縣政府衛生局，下車後步行約450公尺可抵達活動會場，接駁車行駛途中將停靠第三漁港國際廣場及南海遊客中心同合路側公車停車格，約每20分鐘會有一班，歡迎民眾多加利用，澎湖縣政府廣場以及警察局廣場在活動當天晚上也會開放停車，大型遊覽車可以停放於舊公車轉運站或馬公港6-8號碼頭。