大只會說「big」嗎？來學學 big、large、great、grand、huge各種形容大的英文用法！

在英文中很多單字都可以用來描述大小,但它們之間就像中文一樣,有很多差異以及不同習慣用法,今天的專欄分別說明它們的一些區別:

◎ big

是一個通用的詞,用來描述尺寸大的事物。它可以指任何尺寸大的東西,並且在口語和書面語中都很常見。big 也有很多常用片語,但要注意的是習慣用法,可不能換成其他"大"的英文字喔!

big deal 大事、重要的事

deal 這個字原本是「交易、協議」,但 big deal 不是大交易的意思啦,聽到有人說 a big deal 的話指的是「一件大事」、「一件重要的事」,如果說 it’s no big deal,表示這又不是什麼大事,中文的話就很像「這又沒差」,來看個例子:

A: We’re going to be late! Hurry up!(我們要遲到了啦!快點!)

B: Just a bunch of old people giving boring speeches. It’s no big deal!(就一群老人的無聊演講而已。沒差啦!)

那影集裡面也常常聽到有人用嘲諷的口氣說 Big deal!,意思就有點像中文的「那又怎樣?」或「有什麼大不了?」,來看個例子吧:

Yes, I ate all the free snacks at the snack station! Big deal!(對啦,我把零食區的免費零食都吃完了!有什麼大不了?)

big of you

big of you 是大方的意思啦!才不是說你很大呢! ᕑᗢᓫ

You're forgiving your cheating girlfriend? That's really big of you.(你要原諒劈腿的女友?你還真是大方呢。)

the big picture 整個情況

Picture 是指圖片、圖畫,不過當人家說 the big picture 其實要說的是「整個情況」、「總括的大方向」的意思喔!

Let’s look at the big picture first before working out the details.

(在進到細節之前,我們先看一下整個情況吧。)

◎ large

"Large" 與 "big" 都是指"大",但 large 通常正式一些,通常用來描述面積廣闊或範圍廣大的事物。

They bought a large pizza for the party. (他們為派對買了一個大比薩。)

at large

意思是“自由的、未被抓捕的”,通常用於描述罪犯或動物。

The criminals are still at large. (罪犯仍然在逃。)

◎ great

Great 也是形容大,但"Great" 通常用於形容傑出、重要或優秀的事物。它可以指代物體的大小,但更常用於形容事物的品質、價值或程度。

It was a great honor to meet the president. (能見到總統是一個極大的榮幸。)

The Great Depression 經濟大蕭條

The Great Depression had a profound impact on the global economy. (大蕭條對全球經濟產生了深遠的影響。)

a great deal 很多、大量的

She saved a great deal of money by shopping during the sale.(她在特價期間購買,省了很多錢)

◎ huge

"Huge" 強調尺寸上的巨大或非常大。它通常用於描述比較極端的大小,比 "big" 或 "large" 更強烈地表達大小的程度。

The stadium has a huge seating capacity of over 50,000 people. (這個體育場有超過 50,000 個座位,非常巨大。)

◎ grand

"Grand" 也是大,但其意思是用於描述宏偉、壯觀或顯赫的事物,通常帶有一種盛大或重要的感覺,它可以用來形容建築物、計畫或景觀等。

The Grand Canyon is a breathtaking natural wonder. (大峽谷是一個令人驚嘆的自然奇觀。)

Grand Slam 大滿貫

通常用於描述網球、棒球等運動中的得分情況,一次性贏得四個大賽中的全部比賽,就會稱呼為「大滿貫」。

He achieved a grand slam victory in the tennis tournament. (他在網球比賽中獲得了大滿貫的勝利。)

◎ humongous

這是一個非正式的字,用來形容極其巨大或龐大到令人難以置信的事物,通常用於口語或俚語中,表示某事物極大或令人印象深刻,或大到讓你感到害怕。

That sandwich is humongous! How are you going to finish it all? (那個三明治太巨大了!你怎麼吃得完呢?)

◎ monstrous

這是一個形容詞,通常用來描述極其巨大、可怕或令人不安的事物。這個詞可以用在各種語境中,包括描述物體、事件、行為或觀念等等,但它通常帶有一種貶義,暗示著某事物的極端或不尋常,讓你感到害怕還要再更害怕的那種大。

The storm unleashed monstrous waves that battered the coastline. (暴風雨引發了巨大的海浪,猛烈地撞擊著海岸線。)

今天的大、很大、超極大的系列英文你還喜歡嗎?記得時常回來看希平方有趣英文專欄,學習更多英文知識,讓你的英文能力 UP UP!