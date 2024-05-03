泰勒吉他享譽全球 你不知道的一段逐夢故事

《找對夢想》作者麥斯威爾，深度解析名人築夢案例，他分享將近半世紀研究，幫助人們找對夢想，然後實現夢想。

熱愛吉他的人

有一個人已經得到了他想要的，並且確實享受這一切，那就是鮑伯．泰勒（Bob Taylor）。我一九八○年代初在聖地牙哥管理天際衛斯理教會時遇到了鮑伯，他在敬拜團隊中彈奏吉他。我對他的第一印象是友善、聰明也很冷靜，但是一聊到吉他話題，他就會變得極為熱衷。鮑伯是泰勒吉他（Taylor Guitars）的創辦人兼總裁，製作吉他是他的終身事業和熱情所在。

鮑伯從小就對兩件事情深感興趣，第一是了解事物的運作方式。他說，年幼時他「玩」玩具的時候總是少不了螺絲刀和扳手，無論他在聖誕節那天收到什麼玩具，到了十二月二十六日都免不了被拆解的命運。「對我來說，電動火車只有在讓我們了解電動馬達運作原理時才是有趣的，我不明白光是看著火車不斷地繞圈圈有什麼意義。」鮑伯說。

鮑伯的另一個興趣是吉他。他在九歲時以三美元的價格從朋友那裡買下了他的第一把原聲吉他，不久後他就開始動手調整。十歲時，他把吉他頸部鋸掉，試圖改造成一把電吉他，他並沒有成功，但小小年紀，他就樂於嘗試製作各種玩意兒。

初中和高中時，鮑伯在工藝課上表現出色，連續兩年贏得加州工業藝術博覽會（California State Industrial Arts Exposition）金屬工藝項目的冠軍。十一年級的時候他轉到木工課，將目標設定在一個連他老師都無法完成的項目：製造一把十二弦吉他。他花了將近一年的時間，最後終於做成。

接下來的一年，鮑伯在課餘時間另外製作了兩把吉他。此後，他便知道自己這輩子要做什麼。他立刻告訴父母，他不打算上大學，而是要成為一名吉他製造師，他母親哭了，擔心他不會成功。但人要想成功，不一定要遵循傳統路線，而是需要追隨自己的熱情。

一九七三年九月，在高中畢業三個月後，鮑伯就在一家名為「美國夢」的小型獨立嬉皮吉他製造店工作，那裡每位工作人員都是半獨立的承包商，他的表現立刻讓人留下深刻印象。另一位吉他製造師這樣形容鮑伯：「他高中畢業後就加入我們，他的工作速度和品質讓每個人都刮目相看。他一直埋頭苦幹，有一種追求卓越的動力，這是我以前從未見過的。」

鮑伯開始運用店主的一些工具，以及他在高中金屬工作室自己設計和製作的工具。他在工作中獲得了知識、速度和經驗。

「我花了一個月製作出第一把吉他，時間實在太長了。」鮑伯回憶說：「每一把吉他只能賺幾百美元，如果我一年只做十二把吉他，根本無法謀生。那時，我認為最需要改進的工具就是我的雙手和思維，所以我努力提升自己的技能和態度。我開始學會如何利用自己的雙手，更有效率、更出色地製作吉他。在我的職業生涯後期，我也開始利用工具來加速製作過程。」

鮑伯努力工作，不斷嘗試新的製作技術。他對打造精湛吉他的渴求隨著每個項目而增強，他發現整個過程非常吸引人：「沒有什麼比賣出一把自己製作的吉他更有成就感了。」

從做吉他的人變成企業主

大約一年後，這家店由於長期虧損，老闆決定出售。兩名在那裡負責修吉他的年輕人決定提出報價，其中一位名叫科特．利斯圖格（Kurt Listug），他的父親建議他增加一位真正懂得如何製作吉他的人成為第三位合夥人，鮑伯是店裡最優秀的人才，因此科特邀請他加入。一九七四年十月，他們三人買下這家店開始經營，由於鮑伯是吉他製造師，他們便決定以泰勒做為樂器品牌名稱。

在接下來的一年左右，他們都非常努力工作。鮑伯是主要的製造者和設計師，負責購買製作吉他的原木材，他還開發了新的製造技術和設計，例如螺栓式頸部，必要時他甚至自己設計和製造工具，他也積極地和其他的吉他製造商和維修人員交流，不斷努力學習。

科特．利斯圖格則努力管理業務，也會在店裡幫忙。然而實在太過艱難，尤其在財務方面。接下來的十年裡，他們一直在苦苦支撐，多次貸款以維持營運。剛開始的那幾年，他們自己完全沒有支薪。對鮑伯來說，一九七七年合夥人終於決定支付每週十五美元的薪水是一件大事。不幸的是，薪水支票經常沒有兌現，因為他們知道銀行帳戶裡沒有足夠的錢來支付。一九八三年，鮑伯和科特買斷了第三位合夥人的股份，因為他對這個事業不再懷抱熱情了。

儘管面臨可怕的財務困境，鮑伯仍然熱愛這份工作。當他在店裡的時候一直在製作吉他，即使人不在店裡，一心也想著製作吉他的事。「我對缺乏資金感到壓力重重，但白天我其實很開心，因為我可以製作吉他，活出我的夢想。」鮑伯接著說：「對我來說，吉他需要被賣掉的真正原因，就是為了讓我能夠繼續製作下去，我只擔心我們會倒閉，我就得被迫去找一份我討厭的工作。」

熱情終於得到回報

一九八○年代中期，儘管原聲吉他在音樂界不再流行，但情況開始逐漸好轉，公司每週的吉他生產數量達到二十二把，而科特．利斯圖格也成功說服樂器行購買他們吉他，這是他們首次出現盈利。支撐他們走過困境的就是熱情，不斷地推動著他們的夢想！指彈吉他冠軍克里斯．普羅克特（Chris Proctor）評論：「鮑伯一早醒來就想著如何做出更完美的吉他，科特一早醒來就想著如何讓公司成長。」

如今，泰勒吉他是全球最成功的樂器製造商之一，該公司以樂器設計和製作方面的創新而聞名。憑藉鮑伯對吉他的熱情、卓越的知識，以及設計和製造工具的能力，該公司開創了利用電腦控制的銑床技術，發明環保的表面塗層處理方法，並發展出一種製作技術，有助於保護日益供應有限的稀有木材。同時，員工生產的吉他展現出精湛的工藝和極高的一致性。公司有了驚人的成長，如今，泰勒吉他公司有超過四百五十名員工，每年生產超過七萬二千把樂器。

更令人驚奇的是，泰勒吉他也因樂於和其他製造商分享專業知識而聞名。為什麼？因為鮑伯熱愛吉他也是製作吉他的人。他記得自己在早期初學的時候，其他的吉他工匠是多麼大方和樂於助人。「從那時起，我就覺得我應該像那些製作工匠一樣，慷慨分享我的知識。」他說：「我認為，在我離世之後人們會說，『他使吉他世界變得更美好了』，我就心滿意足了。能讓後世這樣懷念也是很不錯的。」