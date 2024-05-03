夢想與妄想的區別是這個！頂尖領導大師助你檢驗夢想

《找對夢想》作者麥斯威爾，深度解析名人築夢案例，他分享將近半世紀研究，幫助人們找對夢想，然後實現夢想。

夢想和妄想之間的區別在於你每天做了什麼。英國作家兼評論家約翰．羅斯金曾說：「我們的想法、我們的知識或我們的信念，終究不是很重要，唯一重要的是我們的行動。」要實現你的夢想，你必須：

一、採取行動。整個過程始於行動，如果你是一個天生懶散或容易氣餒的人，任何行動都是好的。《獨立宣言》簽署人約翰．漢考克（John Hancock）曾說過：「所有優秀的人都有好想法、好主意和好企圖，但其中極少數能夠將這些付諸實踐。」

起初，你只需要開始行動，嘗試不同的事情，如果你已經踏出第一步，就更容易朝著正確的方向發展。美國愛依斯電力公司（AES）的聯合創辦人兼前執行長丹尼斯．巴克（Dennis Bakke）曾表示：「我們嘗試各種方法，看看哪些有效，就這樣發展成我們的策略。」換句話說，即使你不確定該怎麼做，也不要讓這成為阻礙你行動的理由。

二、從今天開始做與夢想相關的事。運動員、作家兼心臟科醫生喬治．希恩（George Sheehan）觀察到：「許多人就只是活著，等待事情改變、等到有空的時候、等到不累的時候、等到升遷之後、等到安定下來──等呀等，似乎總是需要一些重大事件發生，我們才開始真正地過生活。」如果你想實現夢想，絕不能讓自己成為這種人！該如何避免呢？就從今天開始做一些能讓你朝著夢想前進的事情。

電視新聞記者兼政論節目主持人克里斯．馬修斯（Chris Matthews）建議：「無論你的抱負是什麼，無論你想進入什麼領域，如果你想參與一場比賽，就要去到賽場。如果你想成為律師就去法學院，如果你進不了最頂尖的法學院，就去你能選擇最好的一個，醫學或商學院也是一樣。如果你想進入電視圈，就在這個產業找一份工作，任何工作都行，最重要的是在該產業中爭取到自己的位置。」11他很清楚這一點，因為他當初想進入政治圈時，來到華盛頓特區，在國會辦公室敲門拜訪，尋找任何工作機會，只求開始。終於，一名參議員給了他一份工作，負責每天花幾小時回覆一些困難的信件，然後是下午三點到晚上十一點的國會警察工作。那不是他渴望的最終目標，但卻是一個開始。

如果你真的希望實現夢想，從今天起可以做些什麼事情，讓你更接近實現目標？成功不可能一蹴可幾，而是必須逐步努力，你能夠邁出實際的一步就在今天。德國哲學家約翰．沃夫岡．馮．歌德（Johann Wolfgang von Goethe）建議：

每次的猶豫都會耽擱時間，

悔恨於失去的日子只會再度失去。

你能做或認為你能做的事，就開始吧，

因為勇氣蘊含魔法、力量和天賦。

三、每天做一些與夢想有關的事。勵志演說家厄爾．南丁格爾（Earl Nightingale）曾經說：「我們讀到有人乘坐三十英尺的帆船環遊世界，或是克服障礙贏得奧運金牌的故事，最終會發現這些故事都是在講述堅持不懈的精神。」我會更進一步說，這些故事都是關於對目標的堅持。一個人成功的祕訣在於每日工作事項，如果你每天都做正確的事情，那麼你就會取得進展，最終實現你的目標，而這才是最重要的。

Consider 考慮所有選項

二戰時期喬治．巴頓將軍（George S. Patton Jr.）曾表示：「成功的將軍會根據情勢調整計畫，而不是試圖改變情勢以配合計畫。」一旦你制定實現夢想的計畫（你認為能幫助你達到目標的行動步驟），你很有可能會變得過度執著，無論如何都要堅持執行，卻忽略了有時候探索其他選擇或許更明智。當你途中遇到困境時，不要急於修改你的夢想，而是去修改你的計畫。

被尊為現代管理學之父的彼得．杜拉克了解策略規畫的不確定性。這不是一門確切的科學，任何參與規畫夢想發展路徑的人，都必須明白在過程中靈活變通的重要性。杜拉克表明：「策略規畫之所以必要，正是因為我們無法預測。策略規畫並不是在處理未來的決策，而是在處理當前決策的未來性。決策只存在於當下。決策者面臨的問題不是組織明天應該做什麼，而是：『我們今天必須做什麼，以因應不確定的未來？』」12面對未來的不確定性，最好的方法就是隨著事態發展考慮我們的選擇。

我觀察到，現實情況往往能決定最佳的策略。就像美式足球比賽，許多四分衛得到教練的授權，在比賽一開始評估對方的防守陣型之後可以即時改變戰術。為了實現目標，我們也需要隨時準備做出改變，在追求夢想的過程中，僵化的思維對自己並無益處。

沃爾瑪創辦人山姆．沃爾頓（Sam Walton）經常被譽為是一位有遠見的領導者，他的夢想是為顧客提供好價格，改善他們的生活。但他也以改變計畫並放棄不奏效的策略聞名。山姆的兒子吉姆．沃爾頓（Jim Walton）坦承：「有一些寫作者將我父親視為高明的策略家，能直覺地制定複雜計畫並精確實施。我們並不認為如此，我父親樂於接受改變，沒有任何決策是神聖不可侵犯的。」13

我相當欣賞英國首相邱吉爾對策略的看法，他是一位口才傑出的演說家和激勵人心的領袖，他曾表示：「無論策略有多麼完美，你都應該偶爾看看結果。」結果是很重要的，一個精心策畫的策略，如果不能產生積極的結果，又有什麼價值呢？