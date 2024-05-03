終止尿失禁 婦產科助你抓「緊」幸福不「漏」接

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

44歲的小蕙是兩個孩子的媽，她發現在生完小孩後開始出現頻尿、晚上起來如廁次數增加及咳嗽、打噴嚏時會有憋不住的困擾，但因為一開始症狀不常發生也不嚴重，她記得媽媽告訴她生完小孩後都會這樣，因此也就不以為意。直到最近這半年，她發現一旦感冒咳嗽或是追著小孩跑步、跳繩時漏尿的量跟頻率增加了，而且也有尿不乾淨感覺，出門時都得用著護墊，常覺得私密處濕濕的有味道及搔癢，影響到生活跟睡眠品質；後來，跟朋友提到這個困擾，才知道原來這樣的問題是不需要忍耐，是可以看醫生解決的!

後來小蕙鼓起勇氣來到高雄聖功醫院婦產科劉奕吟醫師門診，經過詳細問診、內診及尿路動力學檢查後發現是輕度的應力性尿失禁，醫師建議可以坐G動椅，利用高能量磁波運動骨盆底肌肉改善骨盆鬆弛問題，小蕙在接受6次的療程後，發現漏尿、頻尿及夜尿問題顯著改善。

聖功醫院婦產科劉奕吟醫師表示，女性因尿道較短、閉鎖壓力小，若因長期負重、懷孕、生產時造成骨盆底肌肉受損，隨著年紀增長老化，進入更年期後，荷爾蒙減少，導致泌尿道黏膜萎縮，彈性不如以往，骨盆底肌肉更鬆弛而導致頻尿、夜尿、憋不住尿等尿失禁問題。應力性尿失禁是婦女最常見的尿失禁類型，在腹壓增加時如咳嗽、打噴嚏、跑跳、放聲大笑或提重物時會出現不由自主漏尿的情形。

她說明，尿失禁的治療方式開始多以保守治療為主，首先要調整生活型態，如定時如廁(約兩個鐘頭)、減少咖啡因或茶類攝取並少量多次喝水、避免負重或久蹲、體重過重者需減重、改善便秘問題。另外，平常在家也能多做骨盆底肌肉訓練(凱格爾氏運動)增加肌力，雖然努力運動多能有不錯的療效，但很多患者常因運動方式錯誤、無法持之以恆、覺得耗時而無法達到滿意的結果。

其中，G動椅為非侵入性且無須更衣的療程，治療原理為利用高強度聚焦電磁技術(HIFEM™)刺激骨盆底深層肌肉並恢復神經肌肉控制能力，高度聚焦電磁能量可以深入整個骨盆底區域，1次療程就能完成1萬兩千次盆底肌收縮，達到骨盆底肌的強化。臨床實證在6次療程後，約有75%患者有顯著改善尿失禁，85%患者能改善親密關係，滿意度高達95%。

值得注意的是，G動椅適合症狀為輕中度的患者，若症狀嚴重的患者，可能需要手術方式才能治療漏尿，因此，還是建議至專業的婦產科諮詢最適合自己的治療方案。