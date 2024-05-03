復刻甲山林城上城增值經驗 八堵站「美麗上城」即將開盤

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2010年甲山林以每坪不到20萬的開價，打出「買得起的帝寶人生」，在基隆推出開發規模達1.3萬坪的「城上城」，今年交易的實登揭露身價行情已有38-45萬之譜。本周5月4日，區域市場矚目的城上城二期正式公開，選址在八堵車站1,800多坪土地，以崗石城堡、歐式中庭花園元素，產品規劃二至三房，建築立面升級垂直綠化。

結構耐震方面，符合108年氣象局規範達6級，全案採逆打工法、筏式基礎設計，除建築基樁深入岩盤，打下穩固基礎外，建設公司在基地周邊設置複層排樁擋土牆，並於排樁間隔內設置導水帶，有效減少土壤含水量，全案採用最新法規，自提水土保持、結構外審，經第三方公正單位「台灣省土木技師公會」核定在案，專業團隊規劃，嚴密工法讓客戶安心。力挺青年成家夢想，推出首付約68萬起輕鬆成家方案，工程期零付款，含精裝修、家電及傢俱，讓客戶用一卡皮箱就能入住，比較大台北各區房價，現在基隆是北台灣生活圈的地板價，對雙北購屋族來說，更是用租金就能買房的首選。

甲山林美麗上城基地位在國安路旁，步行約10分鐘到八堵車站，鄰近國道一號，未演先轟動，是近期基隆討論度較高的建案。隨著雙北土地飽和，城市逐漸向東擴張，外溢效應也將帶動基隆區域加速發展，未來八堵車站TOD開發規劃將匯集台鐵、基隆捷運雙鐵共構，預計將成為基隆區域的交通樞紐，加上基隆科技園區的開發，帶來大量就業機會及人口紅利，有望複製南軟及內科的成功經驗，創造可觀的經濟效益。

利用優付買美麗上城，用房租存房的置產思維，是存小錢，賺(增值)大錢。甲山林集團區主委簡才富分析，基隆新建案供給量少，且好地段可開發的土地有限，基隆市區新案開價站已上5~6字頭外，甲山林城上城一期交易價格，也已出現46萬的成交價，預期美麗上城的推出，將受到大台北地區購屋置產客的矚目。

串接汐港湖科技園區的國道路網，和台鐵沿線的基隆房市，可以看作是大台北外環第一圈，如站上5字頭的A7和已經坐6望7的土城，皆因受惠國道經濟及捷運路網的利多而買氣熱烈，而這次城上城第二期「美麗上城」推出精裝修、家電及傢俱，讓消費者輕鬆拎包入住，房價對比北台灣各縣市，同時享有捷運交通建設、科園發展、親民房價等利多，建議關注房市的購屋族，可以把握時機，搶在交通建設利多到位前拿到入場券。

有人說「基隆房價沒在漲」，甚至覺得基隆人購屋是朝新北買，但實際上，是高房價讓雙北剛需往基隆外溢，尤其南港、內湖科技園區的工作人口，分別沿著台鐵和國道路網「錢」進基隆，就像桃園房市受惠雙北外溢效應一樣，基隆只是因為沒有大型重劃區話題，大家都是「低調買」，增值都是「悄悄漲」。

「美麗上城」從開車到2房新案總價，動輒就要破3,000萬的南港，只要約18分鐘，快速便捷的交通道路，未公開就已吸引許多在港湖上班的通勤族積極詢問，銷售現場透露，比價效應創造的外溢買氣，已經率先反映在「美麗上城」預約熱度上。