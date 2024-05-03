升息疑慮鮑爾唱鴿解憂

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鮑爾記者會重點掃描

聯準會（Fed）主席鮑爾1日在會後記者會上釋鴿調，稱儘管抗通膨缺乏進展，但升息的機率不大，並淡化美國陷入停滯性通膨的疑慮，強調Fed決策的獨立性，不受總統大選的政治干擾。

升息大門關上讓市場鬆一口氣，但通膨前景不明仍難安撫美國股債投資人，市場行情反映投資人的不安情緒。

美股1日震盪終場漲跌互見，除道指收紅外，標指與那指的跌幅均超過0.3％。10年期公債殖利率下跌近10個基點。2日美元指數持平在105.72點，1日自近6個月高點回跌0.6％。

鮑爾在決策聲明發布後的記者會上表示，Fed須確定通膨朝2％目標回落，「但今年迄今，數據並未帶給我們更大的信心」。鑑於數據高出預期，抗通膨欠缺進展，要獲取降息信心，「可能得花比預期更長的時間」。

縱使如此，鮑爾示意Fed利率決策的下一步不太可能是升息，除非「看到具說服力的證據，證明我們政策立場的限制性不足，無法隨時間推移讓通膨持續降到2％」。鮑爾未給出明確的降息時間點，但暗示一旦失業率從目前的3.8％回升到4％，Fed就會採取降息回應。

美國今年第一季經濟放緩，加上通膨復燃，引發停滯性通膨恐來襲的疑慮。鮑爾記者會上予以駁斥，強調目前美國通膨率遠比1970年代停滯性通膨危機還低，失業率也接近歷史低點。

鮑爾說，「我真不懂此論調從何而來，經濟成長率3％，通膨率低於3％，我看不出有停滯性通膨。」

被問及美國總統大選將屆，鮑爾堅稱Fed保有決策獨立性，政治因素不會對央行利率動向起任何作用。

針對放慢縮表速度鮑爾強調，此決定的目的不在於刺激經濟或寬鬆貨幣，而是要確保資產負債表縮減到理想水位的過程順暢。

在鮑爾記者會結束後，有華爾街「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受CNBC專訪時表示，此次Fed決策中最重要的一件事，是鮑爾幾乎排除了進一步升息的可能性。他預測．隨著Fed繼續抗通膨，Fed今年降息將不會超過1次。