兆元資金大風吹！高息ETF換股＋新兵 10檔料吸「吃豆腐」大軍

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高息ETF大換股 牽動資金大挪動

高股息ETF迎今年首波換股潮，國泰永續高股息、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息五檔5～6月準備登場，野村台灣趨勢動能高股息、群益台灣科技高息成長兩檔9日將掛牌新兵跟進，牽動近兆元資金挪動，對台股影響動見觀瞻，群益證、長榮航等多檔高殖利率題材股也再獲資金聚焦。

上市櫃公司股息公告近尾聲，高股息ETF跟著進入換股高峰，上述五檔資金規模合計已高達8,987.1億元，若再加計9日掛牌兩檔成份股準備全揭露的新募集ETF資金，ETF大換股將牽一髮動全身。

法人指出，市場「吃豆腐」行情再次蠢動，高殖利率股坐擁兩大題材，除高股息ETF進入換股潮帶動押寶買盤進場，近期盤勢高檔震盪整理，易使買盤朝防禦型標的如高股息個股靠攏。

台新投顧副總經理黃文清提醒，相關成份股雖可望受惠資金巨浪，但籌碼也容易轉趨紊亂陷入震盪，建議操作手腳要快，搭配基本面佳的潛力股守株待兔；富邦投顧董事長蕭乾祥分析，高殖利率股撐盤效益大減，但仍可留意部分位處低位階者補漲契機。

篩選現金股息殖利率逾3.5％，且今年尚未除息的高殖利率股共十檔，其中，群益證、長榮航、國產、京城銀四檔目前尚未列入上述高股息ETF，「黃袍加身」呼聲高。

長榮航搶搭兩岸觀光復甦、國際油價下跌雙題材，股價波段強漲逾兩成，投信近十日買超6.2萬張；晶圓代工大廠世界先進受惠法說會報喜，首季財報及第二季展望均優於預期，加上4.79％殖利率護體、投信近兩周大買2.25萬張，帶動股價2日飆漲9.19％慶賀，創近一年新高。

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