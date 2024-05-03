金磚四國之父 歐尼爾：美將開講助日圓止血

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有「金磚四國」之父稱號的高盛前首席經濟師歐尼爾（Jim O'Neill）指出，美國政府已密切觀察日圓貶值走勢，可能就此發出更具體的公開言論，協助日本政府穩定日圓走勢來防止發生貨幣危機。他認為日圓跌勢可能接近尾聲。

歐尼爾認為，日圓貶值速度之快和貶值幅度之深，愈來愈可能會成為一場貨幣危機，令美國官員關注情勢發展，讓日圓貶勢可能接近「結束階段」。

歐尼爾指出，當事情在某個時間點達至緊要關頭程度，就會明確顯示出日本央行和日本政府，乃至包括中國的其他亞洲國家都不希望日圓繼續貶值，甚至美國財政部也不樂見。

雖然他並不清楚美國政府會在何時採取更多行動，但認為若行動太直接，就會擾亂市場並讓大家對日本央行舉動的反應更敏感。目前空方關注日本單方面干預行動是否奏效，部分專家認為，這很難扭轉美日巨大利差而導致日圓大貶的局面。

歐尼爾認為，美國不會像1998年那樣直接進場干預日圓，因為時空背景已經不同。目前美國通膨壓力持續和利率處高檔水準，令美國政府很難採取太多行動。若因推升日圓而令美元大跌，只會增加美國經濟的挑戰。

雖然有人預期日圓會持續貶值，直至外界再次預期聯準會將降息為止，但歐尼爾認為，以日圓匯率已貶值至目前如此低的水準來看，日圓很難再貶值下去。

前日本央行外匯部主管竹內惇認為，日本政府將可能繼續干預匯市去支撐日圓，直到投機炒作觸發日圓匯率自由落體的風險被消除為止。他在央行任職期間，日本政府曾在2010年到2012年間干預匯市。

竹內惇表示，當日圓短期內加速貶值時，日本政府就會出手干預，來對交易商產生最大的心理影響作用，讓他們因為預期政府可能採取更多行動而謹慎起來。