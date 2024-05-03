日政府兩次阻貶 狂撒9兆日圓

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外界揣測日本政府2日進行本周第二輪干預匯市行動，專家估計本周已動用9兆日圓干預。如果接下來的美國經濟數據持續強勁，將會增加日本干預的難度。

日本央行2日在每日預測中表示，受財政因素影響，評估商業銀行在央行的存款截至7日止可能減少4.36兆日圓（約280億美元）。外匯經紀商評估可能減少約1兆日圓。外匯交易要兩個交易日做結算。3日和6日金融市場因日本公眾假期休市。

日銀和外匯經紀商評估差額逾3兆日圓，外界揣測這差額就是日本財務省2日進行本周第二度干預匯市的證明。

外界以同樣計算方式，揣測財務省4月29日以約6兆日圓資金進場干預匯市。日本干預行動會減少商業銀行在日央經常帳戶的日圓餘額，當天日圓兌美元匯率最低跌至160.245日圓創34年新低後，日圓匯率就急速強勁反彈。

財務省主管外匯事務的副大臣神田真人不評論是否干預匯市。日本政府從不就干預匯市做評論，但一再重申做好隨時穩定市場的準備。

在日本時間2日清晨時段，即聯準會公布最新貨幣政策決議後數小時，日圓兌美元匯率30分鐘內突然從157.5日圓急升至153日圓附近。後來被拉回至155.22日圓附近。

線上交易商Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda）認為，日圓急升是日本政府抓準聯準會決議令美元走勢疲弱的有利時機出手，用來懲罰和警告放空日圓的投機客。

瑞穗證券策略師大森昭樹評估，日本財務省本周兩次干預共動用約9兆日圓。他認為，若美國就業等數據強勁只會讓美元走勢更強，從而增加日本政府干預的難度。