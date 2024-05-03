Fed降息延後 台股土洋對作回應

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內外資昨日對作概況

受到聯準會（Fed）維持利率不動以及美科技股財報干擾，外資2日提款台積電，台積電急跌18元，拖累台股失守月線，政府基金、投信、自營商等內資大軍撐盤，投信鎖定高股息布局，已連14日買超，價值型股票如高股息、金融、傳產股輪動表現，躍升台股人氣焦點。

投信連14交易日買超

康和證券投資總監廖繼弘說，近期電子業中僅有AI伺服器、輝達晶片供應鏈市況熱絡，其餘消費性電子等產業平淡，聯準會維持利率不動降息延後，帶動美國10年期公債殖利率攀高，股轉債趨勢及高利率不利成長型的科技股，費城半導體指數、那斯達克指數1日跌破短期均線及又往半年線測試。

2日台積電盤中大跌，最後一盤摜壓3元，拖累台股失守月線，跌174點或0.85％，收在20,222點，跌破月線，成交量增至4,000億元。

籌碼面上，外資2日在期現貨同步偏空，在集中市場賣超181億元，終止連三買；台指期淨空單升至1.75萬餘口，日增3,806口空單。內資方面八大公股行庫終止連三賣轉買超18.33億元，投信買超53.15億元，連14日買超，自營商自行買賣部分買超13.69億元，合計買超85.17億元；內資並轉進櫃買市場避險與撐人氣，櫃買指數終場漲1.67點或0.67％收250.2點，站回月線。

內資鎖定高股息、抗通膨、中低價、中小型股布局，營建股永信建2日漲停收225.5元，現金股息殖利率5.01％，投信買超670張並連三日買超，或與5月展開換股的高息ETF買進有關；第一保現金殖利率為4.86％，外資賣超但股價仍收23.25元漲停。

永豐投顧總經理李學詩及中信投顧總經理陳豊丰均認為，第二季電子股短期無題材刺激，價值型個股適時的輪動走揚，內資找尋有題材的類股布局，電子股選擇績優股盯盤，採買黑不買紅及不追高。

李學詩認為，近期低點支撐看4月19日低點19,291點，待輝達執行長黃仁勳6月2日在台演講，藉由分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命發展，有望激勵電子股買氣。