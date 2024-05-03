高通績優 台廠手機鏈迎曙光

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全球智慧型手機市場逐步復甦，高通首季度財報營收小幅超出市場預期，本季度營收指引亦優於市場預估，營收88億～96億美元，季度減幅介於-6％～+2％，更勝競爭對手。此消彼漲之下，法人研判，手機IC零組件供應鏈如昇佳電子、鈺太最差情況已過，邊緣AI滲透率加深之下，全年營運將倒吃甘蔗。

高通財報繳出不俗成績，第二季（截至3月24日）營收達93.9億元，年增1％，淨利23.3億美元，調整後每股盈餘2.44美元，其中來自手機晶片的營收年增1％，顯示市場在歷經兩年下滑後、正重新復甦，儘管仍是牛步前進，不過高階、AI驅動之智慧型手機，將可提升整體產品單價。

高通2日早盤大漲逾9％，執行長Cristiano Amon認為，今年為全球AI智慧型手機關鍵元年，生成式AI快速進入手機應用。台廠關鍵IC隨之提升，跟上典範轉移浪潮，結合AI技術、賦予產品更高價值。

而競爭對手也有類似展望，聯發科季減幅度為持平至-10％，略遜於高通；然而在年增幅度上，則為成長24～26％，全年營收亦維持中位數成長，兩大巨頭皆樂觀看待今年手機出貨量，其中，搭載AI功能之旗艦晶片成為主要增長動能。

法人認為，台廠手機IC供應鏈包含面板驅動IC、感測晶片、MEMS麥克風晶片等皆有望自谷底回升。昇佳電子首季度合併營收12.72億元，季減5.8％、年增46.0％，毛利率31.1％，稅前盈餘2.5億元，EPS 4.41元，相較去年同期翻倍成長。

伴隨今年手機搭載OLED面板滲透率增加、由高階導入中階機種，屏下光感測滲透逐漸攀升，昇佳電子為最受惠業者；另外，六軸陀螺儀產品客戶回饋正向，下半年開始出貨貢獻。

鈺太則指出，今年智慧型手機將是成長動能來源；應用於手機之MEMS麥克風出貨量持續年增，其中，結合超聲波（Ultrasonic）感測技術，實現近接偵測（Proximity Detection）、手勢辨識等創新應用功能，將擴大整體營收規模。公司也將推出支援 AI PC應用的高信噪比MEMS麥克風，大啖AI PC商機。