台達電海英俊：Q2營運會比Q1好

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台達電第一季營收為913億元，每股稅後純益（EPS）為2.22元，寫下2020年第一季以來的單季新低。展望後市，董事長海英俊於2日舉辦的法說會上表示，第一季由於工作天數減少，出貨量較少，通常營收會較低；不過目前看來第二季會比首季好得多，下半年也會優於上半年。

海英俊指出，第一季由於研發費用、銷管費用皆較去年同期增加，導致總營業費用增加，進而影響營業淨利，預計第二季獲利會有明顯進步。預期AI伺服器電源、電動車零組件、被動元件會是今年主要成長動能，而目前看來第二季表現比第一季好蠻多，下半年業績高機率也會比上半年好很多；今年整體營收季變化基本上跟過去差異不大。

海英俊表示，AI伺服器電源去年公司營收比重約2％，今年第一季約成長兩倍，來到4％～5％，且AI伺服器的毛利率優於公司其他產品，預計未來獲利成長貢獻會大於營收成長。

另外在散熱部分，台達電執行長鄭平說明，台達發展散熱技術已有很長的時間，原先是以氣冷為主，生產風扇後交由模組廠，不過，隨著AI伺服器算力愈來愈高、耗能更大，日後勢將轉為水冷散熱。雖然很多家都有布局，但最主要還是如何幫客戶解決散熱的問題，而台達水冷技術都已經準備好，從均熱板（VC）、冷管到整個系統等，都有完善的解決方案。

鄭平補充，目前AI伺服器大多數仍是以氣冷散熱為主，不過隨著下半年更高階的AI伺服器陸續推出，台達液冷散熱相關產品也預計會在年底量產出貨，對公司營運會逐漸發酵。

至於電動車方面，海英俊指出，電動車市況有如過山車，第一季確實遭遇逆風，且市場競爭愈加激烈，但長期來看，電動車仍有很大的成長空間，因為不僅是純電車需求仍在，現在市場也越來越注重油電混合車。雖然今年電動車產品部門營收不像先前動輒有80％～100％高成長，但應還能維持20％～30％穩健成長。不過隨著日圓續貶，匯率或許會影響客戶，因為買日本貨比較便宜，這部分需要再留意。