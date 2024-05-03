高通聯發科車用晶片 再闢新戰場

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高通最新季度財報顯示，車用晶片事業營收年增35％至6.03億美元，挾算力、技術、開發快速等特性優勢，趁著往日汽車晶片巨頭未覺醒時，迅速在智慧汽車領域攻城掠地。老對手聯發科近期發表3奈米製程汽車晶片，一舉將競爭帶往更高維度。生成式AI的發展，也開始為智慧座艙帶來全新應用。

高通汽車晶片銷售已經連續三個季度創新高，並突破6億美元關卡，並且呈現加速增長趨勢。汽車晶片話語權開始更替，傳統汽車以MCU為主，用於控制汽車中的各種電器設備、驅動功能單一，然時至今日智慧輔助駕駛、車載娛樂越多的螢幕及高級的功能，逐漸需要更高性能之晶片推動。

高通及聯發科原本就是該領域之佼佼者，迅速在智慧座艙領域進發。高通自2017年切入車用電子晶片、目前開始顯著貢獻營收，其中，驍龍8295晶片，採用5奈米製程，打入大陸眾品牌車廠，包含近期的小米SU7。

聯發科儘管為後進者，然而攜手輝達、並以3奈米製程，力拚彎道超車，加速智慧汽車晶片競爭。聯發科天璣智慧座艙平台，分別有全球首款3奈米旗艦汽車晶片CT-X1，4奈米之CT-Y1和CT-Y0，三款產品均支援生成式AI技術；據悉已分別獲得6家陸系車廠導入。

聯發科技資深副總經理、運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑指出，無論是智慧座艙還是自動駕駛，都對算力提出極高的需求；算力需要由先進製程實現，掌握最尖端製程、方能在未來AI定義的智慧汽車領域競爭。

新能源車下半場，晶片將扮演重要角色，高通具備先進者優勢，並且已扎穩腳步、貢獻營收；聯發科與輝達的強強聯手，亦是來勢洶洶，在AI定義智慧座艙的背景下，顯得更具有里程碑的意義，彼此長處得以有更大的發揮空間。未來將是AI 2.0關鍵，預判趨勢、抓住行業浪潮，才能保證自身在行業中的競爭力。