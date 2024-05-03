iPhone銷售直直落 蘋果上季營收 恐再陷負成長

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蘋果上季營收恐再陷負成長

iPhone業績走下坡及AI研發落後，讓蘋果成為今年美股科技七雄當中股價表現最差的公司之一，而分析師擔心蘋果上季（1至3月）財報仍對股價不利。華爾街預期蘋果上季營收再陷負成長，甚至會創下1年多來最大跌幅。

蘋果預定在台灣時間3日上午5點公布上季財報。LSEG調查分析師預測，為蘋果貢獻60％營收的iPhone部門營收在上季年減10.8％至457.5億美元，陷入3年多來最大負成長，拖垮蘋果整體業績。

FactSet調查分析師預期蘋果上季總營收905億美元，較去年同期下滑5％，若預期成真，將是一年多來最大跌幅。上季EPS經調整後約1.51美元，也較去年同期下滑0.7％。

分析師看衰上季iPhone業績的原因除了1年前iPhone大賣基期偏高之外，今年以來蘋果在中國大陸受到禁蘋令打壓又面臨華為及其他對手激烈競爭，也讓蘋果在全球第二大市場流失市占率。

研究機構Counterpoint Research估計，繼去年第四季iPhone在中國銷售下滑13％後，上季跌幅可能擴大至19％。

除了iPhone之外，蘋果旗下主要硬體裝置業績都呈現頹勢。華爾街預期上季iPad營收年減11％，Mac及穿戴式裝置營收分別年減5％。

Niles資產管理公司創辦人奈爾斯（Dan Niles）表示：「眼前華爾街對蘋果發表的財測數字非常低。大陸市場競爭日漸激烈，蘋果AI研發落後對手，更糟的是蘋果上季營收可能停留在3年前水平，再再突顯股價本益比25倍偏高。」

過去一年來蘋果財報亮點逐漸從iPhone轉移到軟體服務事業，上季恐怕也是如此。華爾街預期蘋果軟體服務營收在上季年增11％至232.8億美元，是上季唯一成長的部門。