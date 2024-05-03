通膨虎視 央行不排除再升息

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美國聯準會決定利率按兵不動、且升息門檻比降息高的說法，將影響全球央行，但台灣中央銀行恐要「走自己的路」，展現穩定物價的決心，尤其在調漲電價後，企業資金成本增高，恐深化通膨預期，第一季經濟成長率已衝高，第二季景氣也預估亮眼，後續恐仍有再次升息的可能。

相較美歐主要央行降息趨勢明顯，央行第一季無預警升息半碼，央行總裁楊金龍強調，升半碼是「適當且合理」的決定。據央行公布第一季議事錄摘要，理事中僅經濟部長王美花投反對票。

王美花認為，今年國內服務業穩健成長，出口亦呈成長趨勢，尤其AI供應鏈的晶片、伺服器等出口更見暢旺，但並非全部廠商都向好，非AI伺服器及手機等產業的出口不甚理想，台灣製造業呈兩極化發展。電價調漲將導致這些廠商製造成本增加，此時央行若再調升利率，資金成本也會隨之提高，導致企業經營將更加困難，因此不建議升息。

會中也有理事認為，未來若通膨居高不下，可能要繼續升息；其餘理事也多強調，須密切關注通膨發展，展現央行穩定物價的決心。換言之，央行今年恐要走自己的路，無法如過去緊跟著美國聯準會決策，仍存在逆向再升息的機率。

與美國面臨經濟及就業市場極熱的情況不同，台灣今年景氣不錯，「沒有急迫降息必要性」，最關鍵還是物價，市場多預估，電價調漲可能出現兩波影響，第一波是直接影響，第二波是後續間接影響，廠商應會出現轉嫁效應，若後續景氣續熱，店家就可能調漲價格。

市場解讀，央行第一季已上修今年通膨率至2.16％後，顯然已超出央行對物價的「容許值」，央行首要任務壓抑通膨，第一季升息半碼不僅有宣示效果，對國內物價環境亦對症下藥，後續央行穩守2％通膨警戒線，若再有風吹草動，不排除繼續升息可能。

有學者強調，近兩三年國內物價已有調漲，預計第二波轉嫁效應不會過度，若今年物價走勢依央行預期維持在2％左右，6月再升息機率就不大。但若通膨率一下衝到3％，就很可能再次升息。

學者認為，國內長年實質負利率環境，市場游資過多，其實沒有降息空間，且相對美國此波合計升息21碼，台灣僅升息3.5碼，美台利差仍大，即使央行繼續升息，新台幣也沒有大幅升值空間，對出口商成本壓力也在可控範圍。