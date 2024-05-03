三大首席經濟學家：美最快Q3降息 全年2～3碼

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美國聯準會利率連六凍，市場認為首次降息時點恐延至第三季、甚至第四季。三大首席經濟學家及民營銀行認為，聯準會第三季可望降息，但關鍵是物價增幅趨緩，則最快7月首降，全年降幅估計2～3碼（1碼是0.25個百分點）。

台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，去年市場一度預期美國今年將降息7碼，現則是出現升息看法，顯示市場反應過頭；聯準會是一艘很大的船，決策方向不會說變就變，且一再提到「restrictive（有限制性的）」，顯示美國貨幣政策持續對經濟產生壓抑，只要restrictive字眼還在，就不用過度擔心，「聯準會還沒放棄7月降息可能」。

6月降息已「鐵定沒戲」，7月是否降息則回歸數據面，美國個人消費支出物價指數（PCE）增幅若持續下滑，7月首度降息1碼機率仍在，並預估在年底12月再降息1碼，合計降息2碼。

合庫金控首席經濟學家徐千婷表示，7月利率會議前聯準會將緊盯PCE數據，觀察月增率是否降到0.3％以下，及年增率有無朝2％靠近；現距7月已不遠，除非通膨快速驟降，否則9月啟動降息機率較高，年底可能避開美國選舉，預計12月再降息1碼。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超推估，聯準會首次降息時點會從6月遞延至9月，全年降幅在3月點陣圖透露3碼，但通膨走勢影響降息節奏，若未來數月通膨增速仍居高不下，降息時間點就可能再遞延，全年降幅也將進一步縮窄。

美國今年首季經濟成長率由去年第四季3.4％降至1.6％，顯示高利環境影響下，美國經濟已出現放緩跡象，景氣降溫有助聯準會貨幣政策轉趨寬鬆，但油價、住房通膨走升，導致首季美國通膨增速居高不下，是聯準會對降息態度保守主因。

中信銀行強調，為避免太晚降息將導致經濟衰退，預期聯準仍將在第三季度降息1碼，以平衡景氣與通膨的風險，即降息步伐既緩且慢。