高利時代延長賽 壽險業兩好三壞

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美國聯準會延後降息對壽險影響

美國聯準會（Fed）維持利率不動，讓壽險業面臨「兩好三壞」局面，三壞即保單資金排擠效應仍大、避險成本續高、舊債券評價仍是虧損；兩大好處，則是美債殖利率仍高有助新錢投報率，且對2026年接軌前財務壓力相對減小。

Fed利率連六凍，市場已開始預估可能延後到9月才會降息，甚至可能今年不降息，美國10年期公債殖利率應聲跳升到接近4.7％。壽險業者表示，美延後降息，將使保單資金排擠效應延續，美債殖利率走升下，很多資金移去買美債，排擠到新契約保費，保單買氣不熱，甚至導致美元保單解約轉去買美債，如3月壽險給付金額再度上升。

其次是避險成本難以下降，中央銀行3月雖升息半碼，但台美利差仍大，近期在新台幣貶值下，傳統避險成本（CS、NDF）稍微下降，但還是逾3％，隨市場預期美國延後降息，傳統避險成本將更長時間維持在高檔，壽險每月避險工具成本恐都在300億元以上，避險操作難度將提高。

三是舊有債券評價仍是虧損，壽險目前約85％～90％的債券部位在AC（攤銷後成本），評價下跌雖不會影響淨值，但可實現獲利亦不大，壽險今年主要仍靠股票及外匯賺錢，OCI（其他綜合損益）項下的債券或債券ETF，則深受債券價格下跌影響，進而影響到淨值，只要美國不降息，壽險滿手債券，對獲利助益就不大。

但壽險業者認為，美國不降息，美元就維持強勢，有利新台幣維持貶勢，持續產生匯兌利益，同時也能提存外匯準備金。在投資配置上，因進來的新錢多布局在海外債券，隨著美債殖利率上升，有助於提高新錢投報率與經常性收益率，各公司多趁著降息前鎖住高利。