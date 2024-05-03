沒踩雷就賺！國銀嚴選授信對象

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沒有呆帳才是真的賺到。美國將維持高利率更長時間，國銀利息收入及換匯（SWAP）收益可望比年初預期更高，獲利可期，但銀行已開始謹防授信「踩雷」，嚴選授信對象，以守住獲利。

銀行年初預估美國聯準會第二季即可能開始降息，SWAP可能比去年少2～3成，現在延後降息，減少幅度可能降為1～2成，加上高利率可增加利息收益及固定收益，今年獲利仍是可望成長。

但銀行目前更嚴防高利率造成授信呆帳，造成獲利回吐，公股銀行針對歐美商辦、房貸、整體授信祭出「新三招」，一是海外分行辦理不動產擔保授信，除了看地點、擔保品價值及獲利性外，更重要的是強化貸後管理，評估高利率環境對借款戶還款付息的影響，落實償還能力分析。

二是房貸因新青安房貸催出自用剛性需求，且不動產回溫，但公股銀對預售屋及餘屋較多的地區，會評估升息及高利率的影響，審查土建融時會注意該地是否出現交易萎縮或房價走跌跡象，落實「資本有價」，嚴格把關授信利率。

三是整體授信持續監控大陸曝險、慎選授信對象及加強事前徵信調查、適時實地訪查，兼顧內外信評，優先選擇實體經濟及產業前景良好的放款地區或對象。

雖然高利率持續，但因經濟回溫，企業資金需求不減，亦增加銀行獲利來源，中信銀指出，儘管利率維持高檔、中央銀行3月還升息，但其前三月企業放款量仍較去年同期成長。在台灣市場拓展再生能源等新興領域，同時建立中小企業業務模式，吸引不同規模企業；並因應台商供應鏈移轉及金融服務需求，投資跨國人才、強化能力，將台灣經驗複製到海外據點。

國泰世華銀指出，去年國內外企金放款較2022年成長近10％；今年第一季較去年底成長約5％，今年會落實風險控管，並深化海外據點合作，提供企業海外所需的金融服務；依授信戶實際情況規劃產品、掌握還款來源，並經由帳戶規劃的貸後追蹤機制，提升授信資產品質，在平衡收益、資本使用效能與信用曝險原則，拓展法金業務。