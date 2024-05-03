Fed 6月起放緩縮表

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美國聯準會（Fed）美東時間1日一如預期第六度凍結利率不變。聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明坦承，近期通膨降溫已陷入停滯，在對通膨朝2％目標前進有更大信心前，將不宜調降目標區間。此外，FOMC還決定從6月起放慢縮減資產負債表的速度。

Fed利率決策小組-FOMC所有成員在會議中，一致同意維持聯邦基金利率5.25％到5.5％不變。該委員會表示，要對聯邦基金利率目標區間進行任何調整時，將會仔細評估未來數據、不斷改變的前景與風險平衡。在對通膨持續向2％目標邁進有更多信心前，不會貿然調降目標區間。

在會後發布的政策聲明，Fed指稱經濟活動持續以穩健步伐擴張、就業成長維持強勁、失業率維持較低水準。並承認在通膨方面，Fed最近幾個月在實現2％通膨目標，缺乏進一步的進展。此外，Fed誓言將在長期內實現最大就業和2％的通膨目標。聲明提到，過去一年實現就業和通膨目標的風險正趨於更好的平衡，但並無提及「現在」字眼，似乎暗示該平衡目前也陷入停滯。

相對過去數次會議，這次聲明最大變動反應在縮減資產負債表的進程計畫。Fed宣布從6月起放慢縮表速度，將每月公債贖回上限從600億美元降至250億美元。機構債券和機構抵押擔保證券的每月贖回上限，則維持350億美元不變。

在評估適當的貨幣政策立場時，Fed強調將持續關注即將發布的數據對經濟造成的影響。一旦出現可能阻礙Fed目標實現的風險，將準備調整貨幣政策立場。Fed的評估標準涵蓋廣泛的訊息，包括就業市場狀況、通膨壓力與預期，及金融和國際情勢的發展等。

在會議結束後，據芝商所FedWatch的最新數據顯示，目前期貨市場預計9月Fed降息的機率逾55％，11月降息的機率為67.4％，至於12月的機率則超過80％。